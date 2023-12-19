Вырклаэв: из-за состояния экономики придется не повышать налоги для покрытия бюджетной дыры в 400 миллинов евро

В следующем году в связи с уменьшением налоговых поступлений Вырклаэв планирует взять кредит вместо принятия негативного дополнительного бюджета.

По словам Вырклаэва, перспективы эстонской экономики и проводимые до сих пор налоговые дебаты свидетельствуют о том, что невозможно в 2025 году провести повышение налогов на 400 миллионов евро, по которым еще и не принято окончательное решение.

„Дополнительно повысив налоги на один процент ВВП, хотя это было бы чрезвычайно важно с точки зрения наших государственных финансов, мы, вероятно, еще больше задержим восстановление нашей экономики, - сказал Вырклаэв. - Сделать это в таком объеме в 2025 году невозможно как с точки зрения экономической среды, так и с точки зрения способности людей с этим справиться“.

По словам Вырклаэва, какие-то налоговые изменения возможно произойдут. „В Министерстве финансов мы ищем эти зоны, чтобы более эффективно собирать налоги. И, возможно, в некоторых отраслях можно внести какие-то налоговые изменения. Но я думаю, что эти 400 миллионов просто нереальны“, - отметил Вырклаэв.

Как добавил министр финансов, повышение налогов еще больше усилит неопределенность в экономике, может не обеспечить желаемых дополнительных доходов в государственный бюджет.

Сегодня Банк Эстонии сообщил, что уходящий год оказался тяжелее, чем предполагалось, спад экономики продолжится дольше ожидаемого.

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