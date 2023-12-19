Вырклаэв: из-за состояния экономики придется не повышать налоги для покрытия бюджетной дыры в 400 миллинов евро(14)
По словам министра финансов Марта Вырклаэва, в ситуации, когда экономика продолжает снижаться, следует отменить запланированное на 2025 год повышение налогов на 400 миллионов евро и вместо этого взять больше кредитов, сообщает ERR.
В следующем году в связи с уменьшением налоговых поступлений Вырклаэв планирует взять кредит вместо принятия негативного дополнительного бюджета.
По словам Вырклаэва, перспективы эстонской экономики и проводимые до сих пор налоговые дебаты свидетельствуют о том, что невозможно в 2025 году провести повышение налогов на 400 миллионов евро, по которым еще и не принято окончательное решение.
„Дополнительно повысив налоги на один процент ВВП, хотя это было бы чрезвычайно важно с точки зрения наших государственных финансов, мы, вероятно, еще больше задержим восстановление нашей экономики, - сказал Вырклаэв. - Сделать это в таком объеме в 2025 году невозможно как с точки зрения экономической среды, так и с точки зрения способности людей с этим справиться“.
По словам Вырклаэва, какие-то налоговые изменения возможно произойдут. „В Министерстве финансов мы ищем эти зоны, чтобы более эффективно собирать налоги. И, возможно, в некоторых отраслях можно внести какие-то налоговые изменения. Но я думаю, что эти 400 миллионов просто нереальны“, - отметил Вырклаэв.
Как добавил министр финансов, повышение налогов еще больше усилит неопределенность в экономике, может не обеспечить желаемых дополнительных доходов в государственный бюджет.
Сегодня Банк Эстонии сообщил, что уходящий год оказался тяжелее, чем предполагалось, спад экономики продолжится дольше ожидаемого.
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