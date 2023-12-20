„Дубовский, будь человеком!“. Русскоговорящие псевдополицейские продолжают обманывать жителей Эстонии
В этом году существенно увеличилось как количество телефонных мошенников, так и количество потерпевших. Предприимчивые преступники смело врут о несуществующих кредитах, попытках взлома банковских счетов, перевода денег. И даже присылают поддельные документы, якобы подтверждающие, что разговаривает настоящий представить полиции. Почему осведомленность жителей Эстонии растет, а вот случаев обмана меньше не становится? Сложно ли вычислить организаторов мошеннических схем? Правда ли, что большая часть колл-центров, с которых производятся мошеннические звонки, действительно находятся именно на территории Украины? В материале RusDelfi.
„Когда до „недотоварищей“ дошло, что я не поверил, посылают в грубой форме и бросают трубку“
Сотрудник полиции с фамилией Дубровский позвонил жительнице Эстонии Елене по поводу сообщения о том, что в банк пришел некий Павел Новак. „От моего имени, чтобы провести какие-то финансовые операции“, — вспоминает женщина. „Полицейский“ спросил, знаю ли я такого человека? Я подтвердила, что да. Тогда мне предложили в самом срочном порядке начинать делопроизводство, потому что это преступление. Сказала, что согласна полностью“, — рассказывает Елена и вспоминает, что стала настаивать, чтобы процесс оформления начался непосредственно в префектуре. „Хотя меня уговаривали все сделать онлайн, я просила точный адрес, спросила, видит ли он в базе, с какой я части Таллинна. Он ответил утвердительно. Ну, тогда я и закончила разговор. Потому что я из Ида-Вирумаа“.