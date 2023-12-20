„Дубовский, будь человеком!“. Русскоговорящие псевдополицейские продолжают обманывать жителей Эстонии

„Когда до „недотоварищей“ дошло, что я не поверил, посылают в грубой форме и бросают трубку“

Сотрудник полиции с фамилией Дубровский позвонил жительнице Эстонии Елене по поводу сообщения о том, что в банк пришел некий Павел Новак. „От моего имени, чтобы провести какие-то финансовые операции“, — вспоминает женщина. „Полицейский“ спросил, знаю ли я такого человека? Я подтвердила, что да. Тогда мне предложили в самом срочном порядке начинать делопроизводство, потому что это преступление. Сказала, что согласна полностью“, — рассказывает Елена и вспоминает, что стала настаивать, чтобы процесс оформления начался непосредственно в префектуре. „Хотя меня уговаривали все сделать онлайн, я просила точный адрес, спросила, видит ли он в базе, с какой я части Таллинна. Он ответил утвердительно. Ну, тогда я и закончила разговор. Потому что я из Ида-Вирумаа“.

Владельцы номеров телефонов, попадающих в базы недобросовестных мошенников, уже привыкли к подобного рода звонкам. Житель Таллинна Вячеслав — не исключение. Мужчина пересказывает „всю абсурдность диалога“, который случился недавно у него по телефону. С „господином полицейским“ Вячеславу довелось поговорить по поводу дела, где гражданин РФ по доверенности пытался взять кредит в банке. „Поэтому юридическое лицо этого самого банка написало заявление в полицию. Звучит очень неправдоподобно, согласитесь, — рассказывает свою историю Вячеслав и отмечает, что на диалог идет смело. — Говорю, что готов на сотрудничество со следствием ради нашей общей безопасности, называю все нужные, выдуманные данные, поддерживаю диалог. Когда до „недотоварищей“ дошло, что данные не те, а я им не поверил, посылают в грубой форме и бросают трубку“.