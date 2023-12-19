Праздник на подходе! Парк Тондираба превратится в зимнюю сказку

„До зимней сказки в парке Тондираба остались считанные дни. Постарайтесь в этот вечер выделить достаточно свободного времени, ведь помимо удивительных световых инсталляций вы также сможете насладиться прекрасным концертом“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В четверг, 21 декабря, с 18.00 до 23.00 парк Тондираба превратится в настоящую зимнюю страну чудес. Более 700 свечей будут освещать дорожки парка. Вдоль освещенных свечами тропинок можно будет увидеть разнообразные световые инсталляции и решения. Лесную поляну парка Тондираба украсят тематические световые инсталляции под названием „Волшебный лес“.

Авторами световых решений стали Эло Лийв, Ева Мария Пыльдмяэ и Триину Вяйкмери, Триин Уусталу и художники Eesti Valgus Agentuur (EEVAA) Куллар Лайапеа, Каспар Лоотсманн и Пееп Кала. Кроме того в парке состоится большой концерт, на котором выступят многие любимые публикой артисты.

Программа концерта: 18.30 Эрко Нийт и Лаура Юнсон 19.45 Minimal Wind 21.00 Bonzo

Добраться до парка Тондираба можно на общественном транспорте Ближайшие остановки: Вирби, Лойтсу и Лендтяхе; автобусы № 44, 51 и 65. Управа района Ласнамяэ напоминает жителям, что ближайшая к парку Тондираба бесплатная парковка находится перед ледовым холлом Тондираба (ул. Варраку, 14), на ней можно бесплатно парковаться с парковочными часами в течение 4 часов.

Для того чтобы вы могли осмотреть все декорации и послушать концерт, управа района разместит в социальных сетях карту парка Тондираба, на которой будут отмечены места размещения инсталляций и сцена, где состоится концерт. Карта находится ЗДЕСЬ .

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