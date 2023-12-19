Певкур: эстонский налогоплательщик впервые доверил военной обороне более 1 млрд евро
Одним из показателей быстрого развития военного потенциала Эстонии в 2023 году является продолжение приобретения большого количества боеприпасов. Только в этом году в Эстонию прибыла сотня грузовиков с боеприпасами, сообщил министр обороны Ханно Певкур на состоявшейся в понедельник пресс-конференции.
„Быстрое развитие государственной обороны Эстонии является неизбежным из-за сложной ситуации с безопасностью обусловленной агрессивной войны России. В этом году эстонский налогоплательщик впервые доверил военной государственной обороне более 1 миллиарда евро, более половины из которых мы направили на закупки для непосредственного повышения обороноспособности“, - сказал Певкур.
По словам министра обороны, после вторжения России в Украину Эстония приняла решения, на основании которых мы будем инвестировать в запасы боеприпасов вдвое больше, чем всего во время предыдущего восстановления независимости. В следующие четыре года на боеприпасы будет потрачено около четверти оборонного бюджета Эстонии. Также будет возведено значительное количество складов боеприпасов. „На параде это трудно продемонстрировать, но влияние этого на нашу обороноспособность является сверхважным“, - сказал Певкур.
Важнейшими подписанными в этом году контрактами, еще являются, например, система противовоздушной обороны средней дальности Iris-T, барражирующие боеприпасы воздушного нападения, а также крупные закупки военной техники и колесной бронетехники. Помимо различных партий боеприпасов в Эстонию в этом году дополнительно прибыло шесть самоходных орудий К9 и повышающие потенциал военно-морского флота морские мины. В ближайшее время прибудут противокорабельные ракетные системы, которые повысят возможности Эстонии по высокоточному нападению на большие расстояния.
Состав Сил обороны Эстонии в период военного времени увеличился до 43 700 бойцов, одним из важных элементов которого является удвоение территориальной обороны до 20 000 человек. С этой целью с августа по октябрь были организованы шестинедельные учения резервистов по территориальной обороне „Слова змеи“ (Ussisõnad), которые как ковер безопасности покрыли всю Эстонию. В мае прошли учения „Весенний шторм 2023“ (Kevadtorm), в которых приняли участие около 14 тысяч военнослужащих срочной службы, резервистов, кадровых военных, членов Кайтселийта и солдат союзников из 11 государств.
„Независимую обороноспособность Эстонии поддерживает наше членство в НАТО и присутствием союзников по НАТО в Эстонии“, - сказал Певкур. „Мы подписали десятилетнее соглашение о сотрудничестве с Великобританией, ведущим государством дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО, Франция сделала свое присутствие в Эстонии постоянным, и у нас есть сильнейшая в мире военная сила - американские подразделения“, - сказал министр. обороны.
В этом году Эстония продолжила оказывать военную помощь Украине оружием и снаряжением на сумму почти 250 миллионов евро и возглавила несколько международных инициатив по поддержке Украины.
„Борьба Украины за свободу может быть успешной только в том случае, если союзники продолжат поддерживать украинцев реальной и масштабной помощью в размере 0,25 процента валового внутреннего продукта в год. На карту поставлена не только безопасность Украины, но и Эстонии, трансатлантического сообщества и, более широко, всего мира“, - сказал Певкур.
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