Певкур: эстонский налогоплательщик впервые доверил военной обороне более 1 млрд евро

„Быстрое развитие государственной обороны Эстонии является неизбежным из-за сложной ситуации с безопасностью обусловленной агрессивной войны России. В этом году эстонский налогоплательщик впервые доверил военной государственной обороне более 1 миллиарда евро, более половины из которых мы направили на закупки для непосредственного повышения обороноспособности“, - сказал Певкур.

По словам министра обороны, после вторжения России в Украину Эстония приняла решения, на основании которых мы будем инвестировать в запасы боеприпасов вдвое больше, чем всего во время предыдущего восстановления независимости. В следующие четыре года на боеприпасы будет потрачено около четверти оборонного бюджета Эстонии. Также будет возведено значительное количество складов боеприпасов. „На параде это трудно продемонстрировать, но влияние этого на нашу обороноспособность является сверхважным“, - сказал Певкур.

Важнейшими подписанными в этом году контрактами, еще являются, например, система противовоздушной обороны средней дальности Iris-T, барражирующие боеприпасы воздушного нападения, а также крупные закупки военной техники и колесной бронетехники. Помимо различных партий боеприпасов в Эстонию в этом году дополнительно прибыло шесть самоходных орудий К9 и повышающие потенциал военно-морского флота морские мины. В ближайшее время прибудут противокорабельные ракетные системы, которые повысят возможности Эстонии по высокоточному нападению на большие расстояния.