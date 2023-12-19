Олимпийские комитеты Эстонии, Латвии и Литвы: достаточно одного инцидента, чтобы превратить Олимпийские игры в площадку для войны

Публикуем письмо полностью:

Олимпийские комитеты Эстонии, Латвии и Литвы осуждают решение исполкома Международного олимпийского комитета допустить отдельных нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Мы твердо убеждены, что такое решение неприемлемо в то время, когда в Украине идет активная война и мирное население страдает от военных преступлений, совершенных Россией и поддерживаемых Беларусью.

Мы вместе скорбим о 350 украинских спортсменах, погибших во время вторжения, а также стремимся поддержать тех, кто остался без необходимой инфраструктуры и ресурсов для подготовки к Олимпийским играм в Париже.

Мы понимаем, что не все придерживаются одного и того же мнения и их мнение отличается от нашего, поэтому и было принято такое решение. Однако в данном случае мы считаем необходимым подчеркнуть важность грамотной, прозрачной, подотчетной, справедливой и понятной процедуры исполнения решений. Чтобы сохранить авторитет тех, кто принял это решение, и тех организаций или частных лиц, которым придется его реализовать.

Для обеспечения такого уровня доверия мы настоятельно рекомендуем как можно быстрее передать как государственным олимпийским комитетам, так и широкой обществеености технический документ (при условии, что он разработан) или же подробное описание процедур, используемых в преддверии Олимпийских игр, чтобы оценить соответствие спортсменов с российским или белорусским гражданством к предъявляемым им требованиям.

Мы также настоятельно рекомендуем постоянно отслеживать ситуацию, чтобы исключить дальнейшие нарушения требований или неправомерных действий со стороны спортсменов или органов власти, которые изложены в соответствующей процедуре МОК („Принципы, касающиеся реализации участия индивидуальных нейтральных спортсменов и их вспомогательного персонала с российским или белорусским паспортом на Олимпийских играх в Париже 2024“.