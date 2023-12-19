ВИДЕО | Легендарный защитник разбил лицо футболисту „Спортинга“ и был удален с поля

В понедельник, 18 декабря, „Спортинг“ уверенно обыграл „Порту“ (2:0). Уже на 11-й минуте „Порту“ пропустили, а на 51-й минуте второго тайма „драконы“ остались в меньшинстве. Все из-за агрессивного поведения ветерана команды, 40-летнего защитника Пепе.

Пепе отмахнулся от игрока „Спортинга“ Матеуса, в результате чего у игрока пошла кровь из губы. Арбитр просмотрел повтор удалил Пепе с поля, оставив „Порту“ в меньшинстве.

Через 9 минут после удаления хозяева удвоили преимущество и одержали победу в принципиальном поединке. Этот результат помог им занять первое место в турнирной таблице, опередив „Бенфику“ на одно очко.

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