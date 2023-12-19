Рийгикогу выступил с заявлением в поддержку государства Израиль и его народа

В заявлении Рийгикогу отмечает, что убийству гражданского населения, взятию заложников и атакам на гражданские объекты не может быть никаких оправданий, и подчеркивает, что, согласно Нюрнбергской хартии, планирование, подготовка, развязывание и ведение войны в нарушение международных договоров, соглашений и заверений является преступлением против мира.

Рийгикогу выражает соболезнования государству Израиль, его народу и близким погибших в террористических атаках и признает усилия по освобождению заложников, в результате которых часть из них удалось освободить. Парламент также подтверждает, что государство Израиль имеет право и обязанность защищать себя до прекращения террористических атак со стороны ХАМАС, освобождения всех заложников и задержания ответственных за планирование и осуществление 7 октября массового убийства населения, чтобы террор в отношении Израиля и его народа не повторился.

Рийгикогу выражает надежду, что Израиль быстро достигнет успеха в военной и антитеррористической деятельности в секторе Газа, и отмечает, что в интересах будущего Израиля и обеспечения мира в регионе в рамках текущей деятельности крайне важно не допускать жертв среди гражданского населения и соблюдать общее международное гуманитарное право. Согласно заявлению, парламент осуждает любое насилие в отношении гражданского населения, вне зависимости от того, кем оно совершено и с приведением каких оправданий, и призывает правительство Израиля и всех участников конфликта сделать все возможное для решения гуманитарного кризиса в секторе Газа.