„Быть патриотом в России опасно для жизни“. Участница движения „Путь домой“ - о том, как пытается вернуть мужа с войны, и как государство этому противостоит

- Наблюдая за её развитием и тем, как данное мероприятие осуществляется, поддерживать СВО очень сложно, потому что мы видим огромное количество жертв: как с той, так и с другой стороны. Я считаю, что данный конфликт нужно было решать дипломатическим путем, а не военным. И мне не нравится, что это называется „специальной военной операцией“, потому что по факту — это просто война.

Одна из участниц движения по имени Мария поделилась с журналом „Спектр“ своей историей. Её мужа призвали 12 октября 2022 года года. По образованию он медик. В зоне боевых действий оказывает помощь раненым. Мария осталась дома с двухлетней дочерью. Сейчас она администрирует один из чатов жен мобилизованных. Живет в Москве.

Власти ведут довольно активную работу по нейтрализации этого протеста. Где-то полиция уже обходит дома активистов, где-то местные чиновники спешно создают подконтрольные сообщества родственников мобилизованных, где-то людям предлагают дополнительные льготы в обмен на молчание. Для борьбы с главным информационным ресурсом движения — каналом „Путь домой“ — на него организовали большое количество жалоб. В результате Telegram присвоил каналу статус „фейкового“. Администраторы канала пытаются добиться снятия этой плашки, но пока безрезультатно.

В том же канале „Путь домой“ 12 ноября был опубликован Манифест, в котором прямо сказано: родственники мобилизованных не просто требуют заменить одних солдат в окопах на других, а добиваются соблюдения своих гражданских прав. В документе говорится, что „гражданские люди не должны принимать участия в боевых действиях“, в стране должны соблюдаться „Конституция и права человека, в том числе военнослужащих“. 27 ноября „Путь домой“ предложил всем желающим подписать ещё более радикальную петицию — против бессрочной мобилизации.

7 ноября жены мобилизованных провели первую уличную акцию в Москве во время разрешённого мероприятия КПРФ. Другие попытки провести пикеты или митинги успехом не увенчались. Лишь в Новосибирске и Челябинске активистам удалось добиться проведения встречи с местным руководством, которому они высказали свои требования. Еще одной формой протеста стало распространение в разных городах стикеров такого содержания: „Vерните мужа! Я Zа#балась“ или „Vерните Zятя“.

- С отпуском у нас все было нормально, но то количество дней, которое дается бойцам на отдых, не решает никаких проблем. Некоторым еще приходится этот отдых выбивать. Отпуск не дает возможность людям прийти в себя. Он только усугубляет их положение. Я не понимаю, почему уже больше года нужно выезжать на одних и тех же измученных бойцах. Кому это выгодно? Отпуск — это плевок в душу каждой семье мобилизованного.

- Достаточно долго. Его перебросили в зону СВО к 1 февраля 2023 года. Сперва их учили оказывать помощь раненым при эвакуации, потом стрелковая подготовка, чего только не было… И чтец, и жнец и на дуде игрец.

Я сама покупала мужу жгуты, медикаменты, тактические сумки. Пока он был на подмосковном полигоне в Алабине, я каждые выходные, как навьюченный ишак, ехала к нему со всеми этими передачами. Учитывая, что личного транспорта у нас нет, это было сомнительное удовольствие.

- После призыва у мужа были проблемы с обувью. Пришлось покупать хорошую. Нормального термобелья не было. Когда муж призывался, то в военкомате от правительства Москвы, от Собянина, ему выдали дополнительный комплект одежды. Это была летняя форма! Люди уходили в сентябре-октябре, накануне зимы, а им вручают летнюю форму. На кой ляд?!

- Муж рассказывает о войне. Когда тебя не ротируют, когда ты 7 дней в неделю, 24 часа в сутки видишь страдания раненых и как умирают люди — это не придает энтузиазма. И положительно на эмоциональном фоне не сказывается.

- Вы, конечно, общаетесь с мужем. Рассказывает ли он что-то о своей службе? Если да, то с какими эмоциями?

Вообще война на чужой территории может вестись только с помощью контрактной армии. В связи с тем, что на нашу страну никто не нападал, оснований даже для „частичной“ мобилизации у нашего государства не было.

- С выплатами тоже нет проблем, но нам эти деньги сто лет не нужны. Мы хотим зарабатывать так, как зарабатывали до этого. Пусть денег будет меньше, но муж будет рядом со мной, семья будет полная, ребенок будет воспитываться вместе с отцом. Мне нужен назад мой муж. Не надо покупать мое молчание, мою лояльность, предлагать мне льготы… Я с удовольствием ими поделюсь с любой другой семьей, которая готова послать своего мужика на фронт ради того, чтоб он таким образом „бабки“ зарабатывал. Мне такой заработок для моего мужа не нужен.

- В какой момент вы решили участвовать в кампании по возращению мужчин?

- Дело в том, что после того, как моего мужа забрали, я приложила все усилия, чтобы он служил медиком, по профессии. Мне очень хотелось, сделать так, чтобы он не убивал людей. Если он посчитал нужным взять повестку, то пусть пройдет этот путь с минимальными ущербом для психики.

21 декабря 2022 года Сергей Шойгу на коллегии Министерства обороны заявил, что наша армия переводится на контракт и нужно набрать 521 000 контрактников, с учётом замены мобилизованных. Когда я это услышала, год казался чем-то ужасным. С другой стороны, „срочники“ тоже год служат. Ладно, подумала, что поделаешь. Смирилась с этой мыслью. Думала, пройдет год, и начнут менять.

Были большие надежды на сентябрь — октябрь, когда наступила годовщина „частичной мобилизации“ и её окончания. Но наш президент не выступил и вообще ничего не сказал по этому поводу. В середине сентября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов вообще „отжёг“: заявил, что наши мужики там „до конца“, ротации им не положено. Мы и так-то её не видели, а оказывается её просто „не положено“. Через неделю он „переобувается“ и говорит, что мобилизованные все-таки подлежат ротации, но уже поздно.