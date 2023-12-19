Полиция просит помощи в поисках пропавшей 17-летней девушки
Полиция разыскивает пропавшую 17-летнюю Марлеэн, которая в минувшие выходные ушла из дома в Тартуской волости и до сих пор не вернулась.
Близкие родственники сообщили полиции, что Марлеэн ушла из дома в волости Тарту утром 16 декабря и с тех пор не появлялась ни дома, ни в учебном заведении в волости Кастре. Телефон девушки выключен, ее семья и сотрудники школы не имеют никаких сведений о ее местонахождении. Полиция проверила различные адреса и возможное местонахождение Марлеэн, но пока не смогла установить, где она находится.
Приметы Марлеэн: рост 180 см, длинные светлые волосы. Когда она уходила из дома, на ней была одежда светлых тонов.
Полиция просит всех, кто видел Марлеэн или знает о ее местонахождении, позвонить по телефону 112.
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