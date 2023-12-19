СХЕМА | Обратите внимание! Меняется порядок парковки на некоторых улицах Ласнамяэ

„Пилотный проект проводится в целях повышения безопасности и улучшения пропускной способности улиц Ласнамяэ, что особенно важно зимой. Уверена, что улицы станут намного безопаснее. Вдобавок, нам будет проще убирать от снега и без того узкую дорогу“, – пояснила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Перечень изменений:

улица Ляэнемере

Ограничивается стоянка автомобилей по вторникам в промежутке между 10.00 и 14.00

улица Лийкури

Ограничивается стоянка автомобилей по четвергам в промежутке между 10.00 и 13.00.

Управа Ласнамяэ просит участников дорожного движения обратить внимание на перемены в организации дорожного движения и следовать новому порядку стоянки автомобилей. Установка знаков завершится на этой неделе. Новый порядок парковки действует круглый год.

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