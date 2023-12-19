Не дошел до школы. Полиция ищет пропавшего в Таллинне парня

По сообщению родственников, в первой половине дня 18 декабря Яспер вышел из своего дома в Нымме. Он должен был отправиться в расположенную в этом же районе школу. Однако до школы юноша не дошел, вечером он домой не вернулся. У молодого человека нет при себе телефона.

Получив сообщение, полиция проверила Нымме. В поисках были задействованы дрон и служебная собака, но обнаружить юношу не удалось. После полуночи в районе железнодорожной станции Пяэскюла были найдены принадлежащие юноше рукавицы. Поиски Яспера продолжаются.

Приметы Яспера: рост около 180 см, среднее телосложение, светло-русые волосы. Одет в парку темного цвета, брюки коричневого цвета.

Всех, кто видел Яспера или знает его местонахождение, полиция просит позвонить в Центр тревоги по телефону 112.

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