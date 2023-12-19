К концу ноября правительство Каи Каллас выполнило лишь 60% запланированных задач(22)
Третье правительство Каи Каллас, вступившее в должность в апреле, по состоянию на конец ноября выполнило около 60% задач и целей, запланированных на этот период.
По состоянию на конец ноября наступил срок выполнения 194 целей, из которых 117 оказались достигнуты, передает RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.
Больше всего невыполненных задач у Министерства климата - 22. Среди прочего, оно не успело завершить план содержания государственных дорог, план развития лесного хозяйства и план управления отходами.
МВД и Министерство культуры не успели выполнить по 9 целей.
До конца 2026 года нынешнее правительство, сформированное Партией реформ, соцдемами и Eesti 200, поставило перед собой около полутысячи конкретных задач.
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