К концу ноября правительство Каи Каллас выполнило лишь 60% запланированных задач

По состоянию на конец ноября наступил срок выполнения 194 целей, из которых 117 оказались достигнуты, передает RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.

Больше всего невыполненных задач у Министерства климата - 22. Среди прочего, оно не успело завершить план содержания государственных дорог, план развития лесного хозяйства и план управления отходами.

МВД и Министерство культуры не успели выполнить по 9 целей.

До конца 2026 года нынешнее правительство, сформированное Партией реформ, соцдемами и Eesti 200, поставило перед собой около полутысячи конкретных задач.

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