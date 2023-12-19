Землетрясение на северо-западе Китая: более 100 погибших

Землетрясение произошло в провинции Ганьсу около полуночи, в результате чего были повреждены дома и объекты инфраструктуры как в провинции Ганьсу, так и в соседней провинции Цинхай.

По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 5,9, глубина эпицентра — 10 км.

Государственное информационное агентство Синьхуа сообщает, что 100 человек погибли и 96 пострадали в провинции Ганьсу, еще 11 человек погибли и 124 получили травмы в провинции Цинхай.

В район бедствия направлены в общей сложности около 1,5 тыс. пожарных и спасателей.

На кадрах из зоны землетрясения видно, как спасатели пробираются через обломки рухнувших зданий и завалы в комнатах, потолки которых частично обрушились.

В некоторых районах региона нарушено энерго- и водоснабжение.

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что „необходимо приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ, своевременного лечения раненых и минимизации числа жертв“.

Китай расположен в регионе, где сходятся несколько тектонических плит — в частности, Евразийская, Индийская и Тихоокеанская, — и особенно подвержен землетрясениям.

В сентябре прошлого года более 60 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,6, произошедшего в юго-западной провинции Сычуань.