ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (663-й день) | ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России и решил обсудить помощь Украине на 50 млрд 1 февраля
Читайте главные новости вокруг военного конфликта между Россией и Украиной на 663-й день войны.
ПВО уничтожила все пять дронов, которыми ночью была атакована Украина
Воздушные силы ВСУ сообщили в утренней сводке, что в ночь на понедельник уничтожили все пять ударных дронов, которыми российские военные атаковали Украину.
„Все беспилотники сбиты мобильными огневыми группами Воздушных сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей“, — говорится в сообщении.
Днем ранее Воздушные силы ВСУ отчитывались о 20 сбитых дронах-камикадзе типа Shahed, а также уничтожении авиационной ракеты Х-59 (крылатая ракета „Искандер-К“ не достигла своей цели, говорилось в воскресной сводке).
В Украине продолжаются ожесточенные бои, местами российской армии удаётся небольшое продвижение, сообщает американский Институт изучения войны (ISW). Вот его основные выводы о положении на фронтах на основании данных геолокации.
Российские войска провели наступательные операции в районе Бахмута и добились подтвержденных успехов — продвинулись к северо-западу от Хромового (к западу от Бахмута) и в Курдюмовке (13 км к юго-западу от Бахмута).
Российские войска продолжили наступательные операции под Авдеевкой, добились незначительных успехов в районе Степового (3 км к северу от Авдеевки). В то же время ISW не нашёл визуального подтверждения заявлениям российских военных блогеров о том, что армия РФ вошла в окрестности Авдеевки.
Украинские войска контратаковали под Авдеевкой и продвинулись восточнее Невельского — небольшого села к юго-западу от Авдеевки.
Российские источники утверждают, что российские войска полностью захватили Марьинку и продолжили наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка. ISW не находит визуального подтверждения российского контроля над всей Марьинкой.
В Запорожской области продолжаются позиционные бои, ВСУ продолжали наступательные операции в её на западной части, но без успеха.
Там же проводили контратаки и российские войска — по сообщениям российских источников, им удалось добиться небольших успехов между селами Копани и Работино, а также в районе Вербового и Новопрокоповки, но ISW это не подтверждает.
Украинские войска продолжают удерживать и усиливать позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Бориса Акунина внесли в российский „перечень террористов и экстремистов“
Писатель Борис Акунин внесен Росфинмониторингом в „перечень террористов и экстремистов“, синхронно сообщили российские информационные агентства.
На самом деле, это список называется перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В него попадают те, в отношении которых были заведены дела по „экстремистским“ статьям УК РФ.
О возбуждении уголовного дела против Акунина (Григория Чхартишвили) до сих пор известно не было.
ВСУ сокращают операции на фронте из-за нехватки западной помощи — Тарнавский
Украинские войска сталкиваются с нехваткой артиллерийских снарядов на передовой и свернули некоторые военные операции из-за недостатка иностранной помощи, пишет Reuters, цитируя командующего оперативно-стратегической группировки войск „Таврия“ Александрв Тарнавского.
„Есть проблемы с боеприпасами, особенно [снарядами] советского образца — 122 и 152 мм. И сегодня эти проблемы существуют по всей линии фронта“, — сказал он агентству.
По его словам, нехватка артиллерийских снарядов стала „очень большой проблемой“, а сокращение иностранной военной помощи влияет на ситуацию на поле боя.
Швеция и Дания договорились о поставках Украине боевых машин пехоты CV90
Министры обороны Швеции и Дании договорились о дальнейшей поддержке Украины. Соглашение предусматривает, в частности, поставки Киеву боевых машин пехоты CV90 шведского производства.
Финансовый вклад Дании в рамках этого соглашения составит 1,8 млрд датских крон (около 264 млн долларов).
ЕС примет решение о €50 млрд для Украины 1 февраля
Евросоюз проведет внеочередной саммит, на котором примет то или иное решение о 50 млрд евро экономической помощи Украине, 1 февраля. Об этом в понедельник объявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
На прошлой неделе лидеры стран ЕС решили на саммите начать с Украиной (а также с Молдовой) официальные переговоры о приеме в союз, но не смогли включить в бюджетный план на следующие несколько лет пакет экономической помощи Украине размером в 50 млрд евро. Это решение заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
„В четверг и пятницу мы поняли, что нам с Венгрией нужно еще немного времени, чтобы принять решение единогласно, что необходимо в случае с пересмотром Рамочного многолетнего финансового плана“, — цитирует Шарля Мишеля агентство Reuters.
По словам Мишеля, кроме помощи Украине, лидеры ЕС обсудят 1 февраля включение в бюджетный план дополнительных денег на решение проблем с иммиграцией, на ликвидацию последствий стихийных бедствий и на безопасность и оборону.
Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России
Европейский союз днем в понедельник объявил о принятии 12-го пакета санкций против России.
Как напоминает ЕС в своем пресс-релизе, пакет включает, в частности, запрет на импорт непромышленных алмазов из России, запрет на импорт сжиженного нефтяного газа (с переходным периодом длиной в год), внесение еще 29 фирм из России и других стран в список строгого экспортного контроля, такие меры борьбы с обходом санкций, как требование к европейским экспортерам включать в договоры с покупателями пункт о запрете на реэкспорт в Россию.
12-й пакет санкций готовился уже давно, а принять его сейчас стало возможным после того, как свои возражения отозвала Австрия. Она требовала прежде убрать Raiffeisen Bank International из украинского списка „спонсоров войны“.
Болгария досрочно введет эмбарго на российскую нефть
Парламент Болгарии решил досрочно, с марта следующего года, ввести запрет на импорт российской нефти.
Одновременно болгарский парламент сделал шаг в противоположную сторону: под давлением Венгрии отменил заградительную пошлину на транзит российского газа.
Когда Евросоюз в конце 2022 года принимал решение об эмбарго на импорт российской нефти, Болгарии была дана отсрочка до октября 2024 года. Теперь новое, прозападное правительство предложило отказаться от российской нефти досрочно.
Эта нефть поступает на принадлежащий российскому „Лукойлу“ НПЗ на берегу Черного моря, в Бургасе. НПЗ производит нефтепродукты для болгарского рынка.
Источник: Русская служба Би-би-си