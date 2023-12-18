ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (623-й день) | ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России и решил обсудить помощь Украине на 50 млрд 1 февраля

Украинские войска продолжают удерживать и усиливать позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Там же проводили контратаки и российские войска — по сообщениям российских источников, им удалось добиться небольших успехов между селами Копани и Работино, а также в районе Вербового и Новопрокоповки, но ISW это не подтверждает.

В Запорожской области продолжаются позиционные бои, ВСУ продолжали наступательные операции в её на западной части, но без успеха.

Российские источники утверждают, что российские войска полностью захватили Марьинку и продолжили наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка. ISW не находит визуального подтверждения российского контроля над всей Марьинкой.

Украинские войска контратаковали под Авдеевкой и продвинулись восточнее Невельского — небольшого села к юго-западу от Авдеевки.

Российские войска продолжили наступательные операции под Авдеевкой, добились незначительных успехов в районе Степового (3 км к северу от Авдеевки). В то же время ISW не нашёл визуального подтверждения заявлениям российских военных блогеров о том, что армия РФ вошла в окрестности Авдеевки.

Российские войска провели наступательные операции в районе Бахмута и добились подтвержденных успехов — продвинулись к северо-западу от Хромового (к западу от Бахмута) и в Курдюмовке (13 км к юго-западу от Бахмута).

В Украине продолжаются ожесточенные бои, местами российской армии удаётся небольшое продвижение, сообщает американский Институт изучения войны (ISW). Вот его основные выводы о положении на фронтах на основании данных геолокации.

Днем ранее Воздушные силы ВСУ отчитывались о 20 сбитых дронах-камикадзе типа Shahed, а также уничтожении авиационной ракеты Х-59 (крылатая ракета „Искандер-К“ не достигла своей цели, говорилось в воскресной сводке).

„Все беспилотники сбиты мобильными огневыми группами Воздушных сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей“, — говорится в сообщении.

Воздушные силы ВСУ сообщили в утренней сводке, что в ночь на понедельник уничтожили все пять ударных дронов, которыми российские военные атаковали Украину.

ПВО уничтожила все пять дронов, которыми ночью была атакована Украина

Бориса Акунина внесли в российский „перечень террористов и экстремистов“

Писатель Борис Акунин внесен Росфинмониторингом в „перечень террористов и экстремистов“, синхронно сообщили российские информационные агентства.

На самом деле, это список называется перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В него попадают те, в отношении которых были заведены дела по „экстремистским“ статьям УК РФ.

О возбуждении уголовного дела против Акунина (Григория Чхартишвили) до сих пор известно не было.

ВСУ сокращают операции на фронте из-за нехватки западной помощи — Тарнавский

Украинские войска сталкиваются с нехваткой артиллерийских снарядов на передовой и свернули некоторые военные операции из-за недостатка иностранной помощи, пишет Reuters, цитируя командующего оперативно-стратегической группировки войск „Таврия“ Александрв Тарнавского.

„Есть проблемы с боеприпасами, особенно [снарядами] советского образца — 122 и 152 мм. И сегодня эти проблемы существуют по всей линии фронта“, — сказал он агентству.

По его словам, нехватка артиллерийских снарядов стала „очень большой проблемой“, а сокращение иностранной военной помощи влияет на ситуацию на поле боя.

Швеция и Дания договорились о поставках Украине боевых машин пехоты CV90

Министры обороны Швеции и Дании договорились о дальнейшей поддержке Украины. Соглашение предусматривает, в частности, поставки Киеву боевых машин пехоты CV90 шведского производства.

Финансовый вклад Дании в рамках этого соглашения составит 1,8 млрд датских крон (около 264 млн долларов).

ЕС примет решение о €50 млрд для Украины 1 февраля

Евросоюз проведет внеочередной саммит, на котором примет то или иное решение о 50 млрд евро экономической помощи Украине, 1 февраля. Об этом в понедельник объявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.