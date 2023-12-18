Комитет по правам человека ООН потребовал от России объяснить, где находится Навальный

Помимо этого, ООН потребовала в срочном порядке допустить к Навальному адвокатов.

С просьбой к ООН посодействовать в установлении местонахождения Навального, как следует из опубликованного Певчих ответа организации, соратники политика обратились 13 декабря.

У адвокатов, родственников и соратников политика нет с ним связи с 6 декабря. Первые несколько дней его адвокатов не пускали в колонию под различными предлогами, после чего суд заявил, что Навальный „убыл за пределы Владимирской области“ 11 декабря, не уточнив, куда именно.

18 декабря суды, которые рассматривают иски Алексея Навального из-за условий содержания в колонии, приостановили рассмотрение дел до „установления местонахождения“ политика. До этого ФСИН несколько раз не выводила политика на заседания по видеосвязи, объясняя это „проблемами с электричеством“.

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