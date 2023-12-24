ГЛАВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ-2023 ЭСТОНИИ | Исторические медали и „Последний танец“ Контавейт
Подходит к концу 2023 год, который оставил свой отпечаток на эстонском спорте, подарив нам множество различных эмоций. Журналист RusDelfi Евгений Грибовский выбрал главные спортивные события уходящего года.
В последние дни декабря принято вспоминать главные события уходящего года. 2023 год для эстонского спорта был полон самых разных эмоций: от исторических золотых медалей на различных международных соревнований до прощального матча Анетт Контавейт.
В декабре исполнилось ровно 100 лет со дня образования Эстонского олимпийского комитета (ЭОК). Ровно сто лет тому назад олимпийское движение в Эстонии получило официальный статус и приглашение участвовать в Олимпийских играх 1924 года в Париже.
Сказка от „Калев\Крамо“
Баскетбольный клуб „Калев\Крамо“ был признан лучшей командой 2023 года. Клуб стал чемпионом Эстонии, выиграл Кубок Эстонии и попал в полуфинал Кубка Европы ФИБА, на который в „Тондираба“ пришли 5422 человека. Игра была очень зрелищной, захватывающей, а баскетболисты, несмотря на редко встречающийся в эстонском спорте ажиотаж и важность матча, смогли полностью сконцентрироваться на своей работе и обыграть в первом матче полуфинала сильный французский клуб „Шоле“ со счетом 80:73, подарив незабываемые эмоции болельщикам.
Фантастическая Кристин Таттар
Для лучшей диск-гольфистки Эстонии Кристин Таттар соревновательный сезон завершился идеально.
Первый номер мирового рейтинга выиграла в общей сложности 12 соревнований Disc Golf Pro Tour и еще в четырех заняла второе место. В течение сезона она выиграла все четыре турнира Major, соревнования высшей категории. Это сделало ее первой женщиной в мире, которая выиграла Большой шлем в современном диск-гольфе за один сезон. Кроме того, Таттар триумфально выступила на домашнем чемпионате Европы, а осенью защитила титул чемпионки мира.
Кристин Таттар второй год подряд стала игроком года (Elaine King Player of the Year) по версии Disc Golf Pro Tour. В этом году она заработала свыше 116 000 долларов призовых.
Интригующий футбольный сезон в высшей лиге
Чемпионат Эстонии по футболу в этом году был исключительно интересным. Перед последним туром окончательное положение всех команд в турнирной таблице было неизвестно. В итоге таллиннский „Калев“ завоевал историческую бронзу и впервые сыграет в еврокубках, городская команда Пайде заняла четвертое место. „Левадии“ не хватило одного гола до чемпионства, а „Флора“ в 15-й раз стала чемпионом Эстонии.
Медали и рекорды Энели Ефимовой
Нынешний год для 16-летней уроженки Силламяэ сложился безупречно. Весной на соревнованиях Swim Open Stockholm Энели установила на дистанции 100 метров брассом очередной рекорд Эстонии - 1:06.36, выполнила олимпийский норматив и первой среди эстонских атлетов квалифицировалась на Олимпийские игры 2024 года.
В течение всего года Энели демонстрировала невероятные результаты как на национальных соревнованиях, так и на международных. Вишенкой на торте для Энели стал чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, где она сначала завоевала историческую золотую медаль на дистанции 100 м брассом, установив очередной рекорд страны, а затем добавила серебро на дистанции 50 м брассом.
В следующем году Энели ожидают одни из самых важных соревнований в ее карьере - Олимпийские игры в Париже, где она точно сможет удивить.
Медаль и травма Нины Петрыкиной
В октябре 19-летняя Нина Петрыкина вошла в историю эстонского фигурного катания, заняв третье место на этапе Гран-при в США.
Нина Петрыкина шла четвертой после короткой программы. Подопечная тренера Светланы Варнавской установила новый личный рекорд в произвольной программе - 129,53 балла, что на 76 сотых лучше ее предыдущего лучшего результата, показанного в 2022 году на чемпионате Европы в Таллинне.
По сумме двух программ 19-летняя Петрыкина также установила новый личный рекорд - 194,55 балла. Ее прежнее лучшее достижение (193,49) было установлено на чемпионате мира нынешнего года в Японии, когда фигуристка заняла девятое место.
На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходил в январе, Нина Петрыкина заняла 6-е место. До этого лучшим достижением Эстонии на ЧЕ были 7 место у Эвы-Лотты Кийбус (ЧЕ в 2020) и 7 место у Елены Глебовой (ЧЕ в 2014).
„Последний танец“ Анетт Контавейт
Начало сезона для лучшей теннисистки Эстонии всех времен было неудачным. На Открытом чемпионате Австралии Контавейт дошла только до второго раунда, а на Открытом чемпионате Франции, втором турнире Большого шлема в году, покинула турнир после первого раунда. В любом виде спорта есть свои взлеты и падения, но ни один любитель тенниса не ожидал того, что произошло в течение следующих нескольких месяцев.
20 июня было объявлено, что Контавейт завершит карьеру после Уимблдонского турнира в возрасте 27 лет. Причиной этому стали травма спины, которая не позволяла теннисистке полноценно соревноваться. Позже Анетт Контавейт провела пресс-конференцию для журналистов, которая была полна грусти и слез. Эта новость тронула не только всех любителей тенниса, но и значительную часть жителей нашей страны. Величайшая теннисистка готовилась навсегда убрать в шкаф ракетку.
Анетт Контавейт подарила жителям Эстонии три прощальных выступления: Уимблдонский турнир, прощальный матч в ледовом холле „Тондираба“ и турнир Luxembourg Ladies Tennis Masters, предназначенный для бывших теннисисток, который она выиграла несмотря на травму.
„Последним танцем“ Анетт стал матч со звездой тунисского тенниса Онс Жабер в ледовом холле „Тондираба“ 11 ноября. На глазах у 6000 зрителей Анетт дала мощный, эмоциональный и захватывающий бой шестой ракетке мирового рейтинга. Анетт проиграла (4:6, 6:4, 7:10), но это не имело никакого значения. Анетт заслужила оглушительные аплодисменты от местной публики, а после матча на ее глаза наворачивались слезы.
Яркие моменты прощального матча:
„Возможность попрощаться с родной публикой была одним из моих самых больших желаний. Я просто счастлива, что нам удалось провести такое потрясающее мероприятие. Организация была просто потрясающей. Думаю, когда я буду вспоминать об этом, я буду очень счастлива, — сказала Анетт после прощального матча. — Я сделала что-то очень правильное в своей жизни, если смогла собрать здесь такую аудиторию“.
Лучший футболист Эстонии - Кароль Метс
В нынешнем году Кароль Метс впервые был удостоен звания футболиста года в Эстонии.
Метс, который в прошлом году стал чемпионом Швейцарии в составе „Цюриха“, но все еще не был игроком основного состава и чаще выходил на замену. Кароль хотел играть больше и поэтому начал искать нового работодателя .
Метс начал 2023 год в составе „Цюриха“, но уже 5 января перешел в „Санкт-Паули“ на правах полугодичной аренды. Эстонский футболист отлично зарекомендовал себя и летом немцы решили выкупить Метса у швейцарского клуба. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 450 000 евро.
Лучший футболист Эстонии быстро завоевал доверие главного тренера Фабиана Хюрцелера, что позволило ему стать железным игроком основного состава „Санкт-Паули“. Благодаря эстонскому футболисту или нет, но немецкий клуб стал показывать отличные результаты. Если прошлой зимой „Санкт-Паули“ занимал 15-е место во второй Бундеслиги, то в конце прошлого сезона стал пятыми. На данный момент клуб отстает от лидера 2-й Бундеслиги всего на два очка, а также вышел в четвертьфинал Кубка Германии.
„Санкт-Паули“ мечтает квалифицироваться в первую Бундеслигу, а в истории эстонского футбола только три футболиста играли в лучших чемпионатах Европы (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция). Рагнар Клаван успел проверить свои силы в Англии, Германии и Италии. Март Поом также проверил Английскую Премьер-лигу на прочность. Уроженец Нарвы Георгий Тунёв в сезоне 2019/20 играл в итальянской Серии А, где в составе СПАЛа отыграл десять матчей.
Метс демонстрирует хорошую игру и если поможет немецкому клубу осуществить их мечту, то станет четвертым футболистом из Эстонии, который сыграет в топовом чемпионате.
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