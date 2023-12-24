ГЛАВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ-2023 ЭСТОНИИ | Исторические медали и „Последний танец“ Контавейт

Чемпионат Эстонии по футболу в этом году был исключительно интересным. Перед последним туром окончательное положение всех команд в турнирной таблице было неизвестно. В итоге таллиннский „Калев“ завоевал историческую бронзу и впервые сыграет в еврокубках, городская команда Пайде заняла четвертое место. „Левадии“ не хватило одного гола до чемпионства, а „Флора“ в 15-й раз стала чемпионом Эстонии.

Кристин Таттар второй год подряд стала игроком года (Elaine King Player of the Year) по версии Disc Golf Pro Tour. В этом году она заработала свыше 116 000 долларов призовых.

Первый номер мирового рейтинга выиграла в общей сложности 12 соревнований Disc Golf Pro Tour и еще в четырех заняла второе место. В течение сезона она выиграла все четыре турнира Major, соревнования высшей категории. Это сделало ее первой женщиной в мире, которая выиграла Большой шлем в современном диск-гольфе за один сезон. Кроме того, Таттар триумфально выступила на домашнем чемпионате Европы, а осенью защитила титул чемпионки мира.

Баскетбольный клуб „Калев\Крамо“ был признан лучшей командой 2023 года. Клуб стал чемпионом Эстонии, выиграл Кубок Эстонии и попал в полуфинал Кубка Европы ФИБА, на который в „Тондираба“ пришли 5422 человека. Игра была очень зрелищной, захватывающей, а баскетболисты, несмотря на редко встречающийся в эстонском спорте ажиотаж и важность матча, смогли полностью сконцентрироваться на своей работе и обыграть в первом матче полуфинала сильный французский клуб „Шоле“ со счетом 80:73, подарив незабываемые эмоции болельщикам.

В декабре исполнилось ровно 100 лет со дня образования Эстонского олимпийского комитета (ЭОК). Ровно сто лет тому назад олимпийское движение в Эстонии получило официальный статус и приглашение участвовать в Олимпийских играх 1924 года в Париже.

В последние дни декабря принято вспоминать главные события уходящего года. 2023 год для эстонского спорта был полон самых разных эмоций: от исторических золотых медалей на различных международных соревнований до прощального матча Анетт Контавейт.

Медали и рекорды Энели Ефимовой

Нынешний год для 16-летней уроженки Силламяэ сложился безупречно. Весной на соревнованиях Swim Open Stockholm Энели установила на дистанции 100 метров брассом очередной рекорд Эстонии - 1:06.36, выполнила олимпийский норматив и первой среди эстонских атлетов квалифицировалась на Олимпийские игры 2024 года.

В течение всего года Энели демонстрировала невероятные результаты как на национальных соревнованиях, так и на международных. Вишенкой на торте для Энели стал чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, где она сначала завоевала историческую золотую медаль на дистанции 100 м брассом, установив очередной рекорд страны, а затем добавила серебро на дистанции 50 м брассом.

В следующем году Энели ожидают одни из самых важных соревнований в ее карьере - Олимпийские игры в Париже, где она точно сможет удивить.

Медаль и травма Нины Петрыкиной

В октябре 19-летняя Нина Петрыкина вошла в историю эстонского фигурного катания, заняв третье место на этапе Гран-при в США.

Нина Петрыкина шла четвертой после короткой программы. Подопечная тренера Светланы Варнавской установила новый личный рекорд в произвольной программе - 129,53 балла, что на 76 сотых лучше ее предыдущего лучшего результата, показанного в 2022 году на чемпионате Европы в Таллинне.

По сумме двух программ 19-летняя Петрыкина также установила новый личный рекорд - 194,55 балла. Ее прежнее лучшее достижение (193,49) было установлено на чемпионате мира нынешнего года в Японии, когда фигуристка заняла девятое место.

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходил в январе, Нина Петрыкина заняла 6-е место. До этого лучшим достижением Эстонии на ЧЕ были 7 место у Эвы-Лотты Кийбус (ЧЕ в 2020) и 7 место у Елены Глебовой (ЧЕ в 2014).

Пропуск чемпионата Европы по фигурному катанию В декабре у фигуристки Нины Петрыкиной после соревнований в Загребе был диагностирован перелом ноги, из-за которого она пропустит предстоящий чемпионат Европы по фигурному катанию, где она была бы одной из претенденток на медали в женском одиночном катании. Набрав рекордные 194 балла на этапе Гран-при в США, Петрыкина занимает третье место в европейском общем зачете.

„Последний танец“ Анетт Контавейт