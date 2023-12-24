Другие виды
24.12.2023, 14:11

ГЛАВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ-2023 ЭСТОНИИ | Исторические медали и „Последний танец“ Контавейт

 
ГЛАВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ-2023 В ЭСТОНИИ
ГЛАВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ-2023 В ЭСТОНИИ
ФОТО: Nina Briantseva | Delfi Meedia

Подходит к концу 2023 год, который оставил свой отпечаток на эстонском спорте, подарив нам множество различных эмоций. Журналист RusDelfi Евгений Грибовский выбрал главные спортивные события уходящего года.

В последние дни декабря принято вспоминать главные события уходящего года. 2023 год для эстонского спорта был полон самых разных эмоций: от исторических золотых медалей на различных международных соревнований до прощального матча Анетт Контавейт.

В декабре исполнилось ровно 100 лет со дня образования Эстонского олимпийского комитета (ЭОК). Ровно сто лет тому назад олимпийское движение в Эстонии получило официальный статус и приглашение участвовать в Олимпийских играх 1924 года в Париже.

Сказка от „Калев\Крамо“

Баскетбольный клуб „Калев\Крамо“ был признан лучшей командой 2023 года. Клуб стал чемпионом Эстонии, выиграл Кубок Эстонии и попал в полуфинал Кубка Европы ФИБА, на который в „Тондираба“ пришли 5422 человека. Игра была очень зрелищной, захватывающей, а баскетболисты, несмотря на редко встречающийся в эстонском спорте ажиотаж и важность матча, смогли полностью сконцентрироваться на своей работе и обыграть в первом матче полуфинала сильный французский клуб „Шоле“ со счетом 80:73, подарив незабываемые эмоции болельщикам.

Фантастическая Кристин Таттар

Кристин Таттар

Для лучшей диск-гольфистки Эстонии Кристин Таттар соревновательный сезон завершился идеально.

Первый номер мирового рейтинга выиграла в общей сложности 12 соревнований Disc Golf Pro Tour и еще в четырех заняла второе место. В течение сезона она выиграла все четыре турнира Major, соревнования высшей категории. Это сделало ее первой женщиной в мире, которая выиграла Большой шлем в современном диск-гольфе за один сезон. Кроме того, Таттар триумфально выступила на домашнем чемпионате Европы, а осенью защитила титул чемпионки мира.

Кристин Таттар второй год подряд стала игроком года (Elaine King Player of the Year) по версии Disc Golf Pro Tour. В этом году она заработала свыше 116 000 долларов призовых.

Чемпионат Европы по диск-голфу в Таллинне

Интригующий футбольный сезон в высшей лиге

Чемпионат Эстонии по футболу в этом году был исключительно интересным. Перед последним туром окончательное положение всех команд в турнирной таблице было неизвестно. В итоге таллиннский „Калев“ завоевал историческую бронзу и впервые сыграет в еврокубках, городская команда Пайде заняла четвертое место. „Левадии“ не хватило одного гола до чемпионства, а „Флора“ в 15-й раз стала чемпионом Эстонии.

„Флора“ в 15-й раз стала чемпионом Эстонии.

Медали и рекорды Энели Ефимовой

Нынешний год для 16-летней уроженки Силламяэ сложился безупречно. Весной на соревнованиях Swim Open Stockholm Энели установила на дистанции 100 метров брассом очередной рекорд Эстонии - 1:06.36, выполнила олимпийский норматив и первой среди эстонских атлетов квалифицировалась на Олимпийские игры 2024 года.

Энели Ефимова

В течение всего года Энели демонстрировала невероятные результаты как на национальных соревнованиях, так и на международных. Вишенкой на торте для Энели стал чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, где она сначала завоевала историческую золотую медаль на дистанции 100 м брассом, установив очередной рекорд страны, а затем добавила серебро на дистанции 50 м брассом.

В следующем году Энели ожидают одни из самых важных соревнований в ее карьере - Олимпийские игры в Париже, где она точно сможет удивить.

Медаль и травма Нины Петрыкиной

В октябре 19-летняя Нина Петрыкина вошла в историю эстонского фигурного катания, заняв третье место на этапе Гран-при в США.

Нина Петрыкина вошла в историю эстонского фигурного катания.

Нина Петрыкина шла четвертой после короткой программы. Подопечная тренера Светланы Варнавской установила новый личный рекорд в произвольной программе - 129,53 балла, что на 76 сотых лучше ее предыдущего лучшего результата, показанного в 2022 году на чемпионате Европы в Таллинне.

По сумме двух программ 19-летняя Петрыкина также установила новый личный рекорд - 194,55 балла. Ее прежнее лучшее достижение (193,49) было установлено на чемпионате мира нынешнего года в Японии, когда фигуристка заняла девятое место.

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходил в январе, Нина Петрыкина заняла 6-е место. До этого лучшим достижением Эстонии на ЧЕ были 7 место у Эвы-Лотты Кийбус (ЧЕ в 2020) и 7 место у Елены Глебовой (ЧЕ в 2014).

Пропуск чемпионата Европы по фигурному катанию

В декабре у фигуристки Нины Петрыкиной после соревнований в Загребе был диагностирован перелом ноги, из-за которого она пропустит предстоящий чемпионат Европы по фигурному катанию, где она была бы одной из претенденток на медали в женском одиночном катании. Набрав рекордные 194 балла на этапе Гран-при в США, Петрыкина занимает третье место в европейском общем зачете.

„Последний танец“ Анетт Контавейт

Анетт Контавейт

Начало сезона для лучшей теннисистки Эстонии всех времен было неудачным. На Открытом чемпионате Австралии Контавейт дошла только до второго раунда, а на Открытом чемпионате Франции, втором турнире Большого шлема в году, покинула турнир после первого раунда. В любом виде спорта есть свои взлеты и падения, но ни один любитель тенниса не ожидал того, что произошло в течение следующих нескольких месяцев.

20 июня было объявлено, что Контавейт завершит карьеру после Уимблдонского турнира в возрасте 27 лет. Причиной этому стали травма спины, которая не позволяла теннисистке полноценно соревноваться. Позже Анетт Контавейт провела пресс-конференцию для журналистов, которая была полна грусти и слез. Эта новость тронула не только всех любителей тенниса, но и значительную часть жителей нашей страны. Величайшая теннисистка готовилась навсегда убрать в шкаф ракетку.

Анетт Контавейт подарила жителям Эстонии три прощальных выступления: Уимблдонский турнир, прощальный матч в ледовом холле „Тондираба“ и турнир Luxembourg Ladies Tennis Masters, предназначенный для бывших теннисисток, который она выиграла несмотря на травму.

„Последним танцем“ Анетт стал матч со звездой тунисского тенниса Онс Жабер в ледовом холле „Тондираба“ 11 ноября. На глазах у 6000 зрителей Анетт дала мощный, эмоциональный и захватывающий бой шестой ракетке мирового рейтинга. Анетт проиграла (4:6, 6:4, 7:10), но это не имело никакого значения. Анетт заслужила оглушительные аплодисменты от местной публики, а после матча на ее глаза наворачивались слезы.

Яркие моменты прощального матча:

„Возможность попрощаться с родной публикой была одним из моих самых больших желаний. Я просто счастлива, что нам удалось провести такое потрясающее мероприятие. Организация была просто потрясающей. Думаю, когда я буду вспоминать об этом, я буду очень счастлива, — сказала Анетт после прощального матча. — Я сделала что-то очень правильное в своей жизни, если смогла собрать здесь такую аудиторию“.

Лучший футболист Эстонии - Кароль Метс

Кароль Метс в составе немецкого „Санкт-Паули“

В нынешнем году Кароль Метс впервые был удостоен звания футболиста года в Эстонии.

Метс, который в прошлом году стал чемпионом Швейцарии в составе „Цюриха“, но все еще не был игроком основного состава и чаще выходил на замену. Кароль хотел играть больше и поэтому начал искать нового работодателя .

Метс начал 2023 год в составе „Цюриха“, но уже 5 января перешел в „Санкт-Паули“ на правах полугодичной аренды. Эстонский футболист отлично зарекомендовал себя и летом немцы решили выкупить Метса у швейцарского клуба. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 450 000 евро.

Кароль Метс

Лучший футболист Эстонии быстро завоевал доверие главного тренера Фабиана Хюрцелера, что позволило ему стать железным игроком основного состава „Санкт-Паули“. Благодаря эстонскому футболисту или нет, но немецкий клуб стал показывать отличные результаты. Если прошлой зимой „Санкт-Паули“ занимал 15-е место во второй Бундеслиги, то в конце прошлого сезона стал пятыми. На данный момент клуб отстает от лидера 2-й Бундеслиги всего на два очка, а также вышел в четвертьфинал Кубка Германии.

„Санкт-Паули“ мечтает квалифицироваться в первую Бундеслигу, а в истории эстонского футбола только три футболиста играли в лучших чемпионатах Европы (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция). Рагнар Клаван успел проверить свои силы в Англии, Германии и Италии. Март Поом также проверил Английскую Премьер-лигу на прочность. Уроженец Нарвы Георгий Тунёв в сезоне 2019/20 играл в итальянской Серии А, где в составе СПАЛа отыграл десять матчей.

Метс демонстрирует хорошую игру и если поможет немецкому клубу осуществить их мечту, то станет четвертым футболистом из Эстонии, который сыграет в топовом чемпионате.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии