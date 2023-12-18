Тармо Кинк присоединится к тренерскому штабу городской команды Пайде

За плечами 38-летнего Кинга успешная и яркая карьера футболиста, за время которой он 83 раза представлял сборную Эстонии и забил шесть голов. Первым зарубежным клубом Кинга был московский „Спартак“, также он играл в Венгрии („Дьёр“, „Ракоци“, „Мезёкёвешд“), Англии („Мидлсбро“), Украине („Львовские Карпаты“), Италии („Варезе“), Шотландии („Инвернесс Каледониан Тисл“) и Финляндии („Сейняйоки“). После завершения карьеры игрока Кинк сначала был помощником тренера в „Левадии“, а с 2021 по 2022 год — спортивным директором в „Левадии“.

Тармо Кингу очень нравится профессионализм, организованность и амбиции городской команды Пайде. „Это прекрасное чувство — вернуться в футбол, и мне очень приятно присоединиться к команде из города Пайде. Я надеюсь, что мои знания и опыт помогут нам сделать следующий шаг к нашим целям“, — цитируют Кинга городская команда Пайде.

По словам спортивного директора Герта Камса, Кинк привнесет в команду бесценный опыт бывшего топ-игрока. „Его сильные стороны как тренера - те же, которыми он славился на протяжении своей успешной игровой карьеры: упорная работа, самоотдача и менталитет победителя. Тармо, безусловно, будет играть более узкую роль в повседневной работе, связанной с разработкой элементов, специфичных для конкретной позиции“, — проанализировал Камс.

По словам главного тренера Ивана Стойковича, Кинк также является ценным дополнением для команды. „Я очень рад, что Тармо присоединился к команде. Он принесет нам то, чего нам не хватало в прошлом сезоне: большой опыт игры на высоком уровне и знания в конкретных областях, особенно в тех, которые касаются индивидуального развития наших нападающих“, — прокомментировал Стойкович.

„Мы разделяем с Тармо огромную страсть к футболу, что для меня является самым важным атрибутом при формировании тренерского штаба. Я уверен, что мы дополнили команду именно так, как я хотел, и что вместе мы сможем добиться больших успехов“.