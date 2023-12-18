ВИДЕО | Северо-Европейской Баскетбольной Лиги: клуб „Кейла“ одержал уверенную победу над чешским клубом

В первой четверти ни один из клубов не добился успеха, и она завершилась со счетом 20:20. Клуб „Кейла“ после второй четверти выигрывал со счетом 49:40. Эстонский клуб продолжал набирать обороты и после третьей четверти чешский клуб отставал на 13 очков. Последняя четверть прошла под полным контролем гостей и игра завершилась со счётом 73:93 в пользу „Кейла“.