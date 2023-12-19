МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: россиянин, кому нужно эстонское гражданство - тебе или мне?

Что ж, эстонское государство скоро станет богаче на одного потенциального гражданина - некоторое время назад я сдала экзамен на знание Конституции и Закона о гражданстве, и, таким образом, требования с эстонской стороны мною выполнены.

Но настоящая борьба только начинается, ведь обязательным условием получения эстонского гражданства является отказ от российского гражданства, однако посольства России в соседних странах приостановили прием заявлений об отказе от гражданства на неопределенный срок. Это оправдывают „техническими работами“, но так ли это на самом деле, сказать сложно.