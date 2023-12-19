Мнение
19.12.2023, 08:01

МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: россиянин, кому нужно эстонское гражданство - тебе или мне?

 (1)
Эстонский паспорт на блюдечке с голубой каемочкой не хотите ли?
Ольга Штраубе
Редактор отдела мнений
Эстонский паспорт
Эстонский паспорт
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Эстония предлагает желающим гражданство на блюдечке, так что проблема тут все-таки в чем-то другом.

Что ж, эстонское государство скоро станет богаче на одного потенциального гражданина - некоторое время назад я сдала экзамен на знание Конституции и Закона о гражданстве, и, таким образом, требования с эстонской стороны мною выполнены.

Но настоящая борьба только начинается, ведь обязательным условием получения эстонского гражданства является отказ от российского гражданства, однако посольства России в соседних странах приостановили прием заявлений об отказе от гражданства на неопределенный срок. Это оправдывают „техническими работами“, но так ли это на самом деле, сказать сложно.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии