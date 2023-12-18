Рийгикогу принял не провозглашенный президентом закон в неизмененном виде. Отправится ли он в госсуд?(1)
22 ноября Рийгикогу принял Закон об изменении закона о земельном налоге и изменении закона о налогообложении. Закон меняет правила электронной доставки документов с целью повышения эффективности производства. Президент закон не провозгласил. Из Кадриорга закон был отправлен обратно в Рийгикогу, где в понедельник, 18 декабря, он был принят без изменений.
За принятие проголосовали 58 членов Рийгикогу, против - 31 член. Воздержавшихся не было.
После того как члены Рийгикогу представили 200 поправок к законопроекту, правительство увязало принятие законопроекта с вотумом доверия. 8 декабря президент Алар Карис не провозгласил закон, посчитав, что он противоречит Конституции, так как был принят с нарушением правил принятия закона. Как отметил президент, Конституция предоставляет возможность правительству увязывать представленные им законопроекты с вотумом доверия, но только при определенных предпосылках, в данном случае это не было выполнено.
Теперь у президента есть возможность провозгласить закон или направить его в Госсуд.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.