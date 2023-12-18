Рийгикогу принял не провозглашенный президентом закон в неизмененном виде. Отправится ли он в госсуд?

После того как члены Рийгикогу представили 200 поправок к законопроекту, правительство увязало принятие законопроекта с вотумом доверия. 8 декабря президент Алар Карис не провозгласил закон, посчитав, что он противоречит Конституции, так как был принят с нарушением правил принятия закона. Как отметил президент, Конституция предоставляет возможность правительству увязывать представленные им законопроекты с вотумом доверия, но только при определенных предпосылках, в данном случае это не было выполнено.