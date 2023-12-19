Таллиннский детдом ищет 12-летнему Мартину, страдающему агрессивной формой рака, родителя специализированной попечительской семьи

В настоящее время Мартен живет в приюте. Мальчику очень нужен родитель специализированной попечительской семьи, который мог бы позаботиться о нем в течение трех-шести месяцев. У Мартена диагностирована агрессивная форма рака поджелудочной железы, которая берет начало из ткани панкреаса. В ближайшее время ребенку предстоит сложная терапия, сообщает Таллинский детский дом на своей странице в Facebook.

В жизни Мартена предстоят значительные перемены, и нужен человек, который мог бы находиться рядом с ним в Таллиннской детской больнице во время сеансов химиотерапии, а в промежутках между сеансами терапии обеспечивал ему домашний уход у себя дома или в квартире Мустамяэского подразделения детдома. На родителя специализированной попечительской семьи ляжет не только забота о ребенке, на его плечи лягут эмоциональные переживания и физические нагрузки.

Со своей стороны Таллиннский детский дом готов оказать эмоциональную и всяческую поддержку человеку, который возьмет на себя заботу о Мартене. Мы поможем уладить все вопросы, связанные с документами.

Свяжитесь с нами, если вы или ваш друг или знакомый готовы протянуть руку помощи!

Напишите нам по адресу э-почты: kriisipere@tallinnalastekodu.ee или позвоните по телефону +372 5919 7758.

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