Как демократии проиграли Путину кампанию 2023 года и рискуют проиграть все

Он находился в полной международной изоляции. Китай не торопился за него вступаться. Президента Украины Владимира Зеленского встречали в мировых столицах аплодисментами, как второго Черчилля. Зеленский требовал границы 1991 года, суд над военными преступниками и репарации, и это было еще на закуску. Дальше шла денуклеаризация России и вопрос „чей Татарстан?“ Генерал Залужный просил у союзников 300–400 танков, 300 орудий и 500–700 БМП, и заявлял, что этого достаточно для разгрома российской армии и прорыва сухопутного коридора.

Прошел год.

Летнее наступление ВСУ не удалось. ВСУ не смогли взломать российскую оборону, и это произошло благодаря радикальной перестройке российской армии.

Пока вагнеровцы и зэки покупали Путину время под Бахмутом, российская армия закопалась в землю. Она проложила сотни километров минных полей. В мире, где поле боя было объявлено прозрачным, российская армия сумела обмануть спутники. Лесопосадки по линии фронта были перекопаны, в них были построены мощные укрепления, невидимые сверху для спутников.

Российские вертолеты получили ракеты, которые позволяют обстреливать противника с расстояния до 15 км (тогда вертолет трудно сбить ответным огнем из ПЗРК). Старые советские бомбы обзавелись крыльями и простейшими системами наведения, превратившись в планирующие бомбы. Путин если не получил господства в воздухе, то, во всяком случае, получил возможность безнаказанно наносить воздушные удары с расстояния в 50 км.

Наконец, Путин радикально увеличил производство дронов, которые на наших глазах производят новую военную революцию.

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