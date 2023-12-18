Как демократии проиграли Путину кампанию 2023 года и рискуют проиграть все
Год назад президент России Владимир Путин претендовал на звание лузер года. Его блестящий план взять Киев за три дня оказался, мягко говоря, основанным на незнании местных реалий. Его план проложить сухопутный коридор до Молдовы и отрезать Украину от Черного моря отправился туда же. Его наступление на Донбассе захлебнулось. Его войска бежали из-под Харькова и отступили из Херсона. Его план отодвинуть НАТО от своих границ привел к вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом специально для „Новой газеты Европа“ пишет журналистка Юлия Латынина.
Он находился в полной международной изоляции. Китай не торопился за него вступаться. Президента Украины Владимира Зеленского встречали в мировых столицах аплодисментами, как второго Черчилля. Зеленский требовал границы 1991 года, суд над военными преступниками и репарации, и это было еще на закуску. Дальше шла денуклеаризация России и вопрос „чей Татарстан?“ Генерал Залужный просил у союзников 300–400 танков, 300 орудий и 500–700 БМП, и заявлял, что этого достаточно для разгрома российской армии и прорыва сухопутного коридора.
Прошел год.
Летнее наступление ВСУ не удалось. ВСУ не смогли взломать российскую оборону, и это произошло благодаря радикальной перестройке российской армии.
Пока вагнеровцы и зэки покупали Путину время под Бахмутом, российская армия закопалась в землю. Она проложила сотни километров минных полей. В мире, где поле боя было объявлено прозрачным, российская армия сумела обмануть спутники. Лесопосадки по линии фронта были перекопаны, в них были построены мощные укрепления, невидимые сверху для спутников.
Российские вертолеты получили ракеты, которые позволяют обстреливать противника с расстояния до 15 км (тогда вертолет трудно сбить ответным огнем из ПЗРК). Старые советские бомбы обзавелись крыльями и простейшими системами наведения, превратившись в планирующие бомбы. Путин если не получил господства в воздухе, то, во всяком случае, получил возможность безнаказанно наносить воздушные удары с расстояния в 50 км.
Наконец, Путин радикально увеличил производство дронов, которые на наших глазах производят новую военную революцию.
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