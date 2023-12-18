Таллинн премирует Энели Ефимову и ее тренера
Таллиннская горуправа выделила из резервного фонда 10 000 евро Таллиннскому департаменту культуры и спорта, чтобы отметить достижения на чемпионате Европы пловчихи Энели Ефимовой и ее тренера Хенри Хейна.
Вице-мэр Тийт Терик отметил, что успех удостоившейся титула лучшей спортсменки Таллинна Энели Ефимовой – прекрасный пример того, как упорная работа и настойчивость помогают достичь чемпионского титула. „Горуправа поддерживает таллиннских спортсменов, которые добились успеха на международной арене и достойно представляют Эстонию. Мы гордимся успехами Энели Ефимовой и ее тренера Хенри Хейна и уверены, что их успех вдохновит и других молодых спортсменов“, - сказал вице-мэр.
Шестандцатилетняя Энели Ефимова на прошедшем с 5 по 10 декабря в Бухаресте чемпионате Европы среди взрослых завоевала золото на дистанции 100 метров брассом и серебро на дистанции 50 метров брассом. Энели Ефимовой выделена премия размером 6800 евро, ее тренеру Хенри Хейну – 3200 евро.
Таллинн отмечает высокие достижения таллиннских спортсменов и их тренеров на Олимпийских играх, чемпионатах мира, чемпионатах Европы, а также Европейских играх. Подробнее о субсидировании (на эстонском) здесь.
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