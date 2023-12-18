Рекорды Ида-Вирумаа - нарвские скетчеры сделали свой календарь на 2024 год

Клуб скетчеров работает в Нарве несколько лет. Сейчас это примерно 20 активистов. Но на некоторые встречи приходит, по словам руководителя клуба Ольги Шнайдер, даже больше человек.

Ольга говорит, что в их сообществе нет профессиональных художников, но все участники любят рисовать. „Мы просто собираемся в интересных местах, делаем зарисовки, когда есть возможность, пишем проекты, чтобы приглашать художников, искусствоведов - они читают нам лекции, и так мы расширяем свой кругозор“. По словам Шнайдер, иногда кто-то не рисует, а, например, помогает делать посты, берет на себя организационную работу. За несколько лет, рассказывает Ольга, участники очень сдружились. „У нас нет ограничений по возрасту, по уровню рисования, главное - желание, можно прийти даже без материалов для рисования, взять наши и творить вместе“, - добавляет руководитель клуба.

В этом году скетчеры написали проект „Sketchyseiklus Narva-Jõesuus“, получили поддержку на его реализацию и проводили свои встречи осенью и зимой в Нарва-Йыэсуу. Они слушали лекции о художниках и стилях рисования, а также рисовали сами, иногда встречались в различных уголках Ида-Вирумаа, чтобы запечатлеть уникальные места уезда. Так появилась идея календаря на 2024 год. Каждая иллюстрация - это какое-то пространство в Ида-Вирумаа, которое можно назвать самым-самым в чем-то. Например, есть в календаре зарисовка реки Нарвы, которая считается самой полноводной в Эстонии, есть иллюстрация самого высокого водопада Онтика, крупнейшей в Эстонии средневековой сельской церкви в Йыхви, самого длинного морского пляжа страны в Нарва-Йыэсуу, сланцевого карьера „Нарва“, который можно назвать самым большим искусственным ландшафтом в Эстонии. Всего 13 скетчей - на каждый месяц и обложка.