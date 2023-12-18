МНЕНИЕ | А что, если трамвайный хам - это ты сам?

В марте 2020 была создана единое приложение Pilet.ee для оплаты проезда в Таллинне, Тарту и Хельсинки без необходимости покупки билетов на месте для владельцев Ühiskaart и Helsingi Matkakortti. Но вот опыт проезда в Хельсинки и в Таллинне может быть очень различным. И дело тут вовсе не в карточке или сбоях системы, а в том, как себя ведут в транспорте двух городов.