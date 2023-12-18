18.12.2023, 19:01
МНЕНИЕ | А что, если трамвайный хам - это ты сам?
ФОТО: | Delfi Meedia
Почему некоторые подростки - мальчики и девочки - ведут себя грубо и развязно в общественном транспорте? Почему нецензурно бранятся и нарушают общественный порядок, относяс неуважительно к другим пассажирам? „После поездки на автобусе я почувствала себя так, словно посетила грязный туалет“ - пишет публицист Регина Бауэр.
В марте 2020 была создана единое приложение Pilet.ee для оплаты проезда в Таллинне, Тарту и Хельсинки без необходимости покупки билетов на месте для владельцев Ühiskaart и Helsingi Matkakortti. Но вот опыт проезда в Хельсинки и в Таллинне может быть очень различным. И дело тут вовсе не в карточке или сбоях системы, а в том, как себя ведут в транспорте двух городов.