Американского баскетболиста обвинили в убийстве девушки

Форвард клуба Лиги развития Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) „Стоктон Кингз“ Ченс Команч задержан по обвинению в убийстве девушки. Об этом говорится в заявлении полиции Лас-Вегаса.Родные 23-летней Марайны Роджерс заявили о ее пропаже 6 декабря.

С 7 декабря она числилась пропавшей без вести. Вскоре тело девушки было найдено в пустынной местности в городе Хендерсон (штат Невада).27-летнего баскетболиста взяли под стражу в Сакраменто (штат Калифорния).

Во вторник, 19 декабря, он будет экстрадирован в Лас-Вегас. А двумя днями ранее агенты ФБР задержали 19-летнюю подругу спортсмена Сакари Харнден.

По данным полиции, 5 декабря Роджерс гуляла с друзьями и у нее была запланированная встреча с Харнден, которая привела с собой своего парня. В отчете отмечается, что Харнден насильно удерживала Роджерс с целью ее убийства или причинения телесных повреждений. Девушка также проходит в качестве обвиняемой по другому делу: о краже часов Rolex.“Стоктон Кингз“ проводил игру в Хендерсоне 5 декабря, за день до сообщения близких об исчезновении Роджерс.

Следователи на данный момент не выяснили, как долго Команч пробыл в Лас-Вегасе. Но известно, что уже 7 декабря он был на матче в Портленде (штат Орегон). Подробностей о предполагаемой роли Команча в преступлении полиция пока не раскрывает.

На счету Команча одна игра в НБА, где он дебютировал в составе „Портленд Трейл Блейзерз“.

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