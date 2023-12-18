Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ не пощадила итальянские клубы
В понедельник, 18 декабря в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
В жеребьёвке приняло участие 16 клубов, занявших два первых места в своих группах.
Результаты жеребьёвки 1/8 финала:
„Порту“ (Португалия) – „Арсенал“ (Англия)
„Наполи“ (Италия) – „Барселона“ (Испания)
„ПСЖ“ (Франция) – „Реал Сосьедад“ (Испания)
„Интер“ (Италия) – „Атлетико“ (Испания)
ПСВ (Нидерланды) – „Боруссия“ Дортмунд (Германия)
„Лацио“ (Италия) – „Бавария“ (Германия)
„Копенгаген“ (Дания) – „Манчестер Сити“ (Англия)
„РБ Лейпциг“ (Германия) – „Реал Мадрид“ (Испания)
Первые матчи 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные – 5, 6, 12 и 13 марта.
Финал Лиги чемпионов сезона-2023/2024 состоится 1 июня 2024 года на стадионе „Уэмбли“ в Лондоне.
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