Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ не пощадила итальянские клубы

В жеребьёвке приняло участие 16 клубов, занявших два первых места в своих группах.

Результаты жеребьёвки 1/8 финала:

„Порту“ (Португалия) – „Арсенал“ (Англия)

„Наполи“ (Италия) – „Барселона“ (Испания)

„ПСЖ“ (Франция) – „Реал Сосьедад“ (Испания)

„Интер“ (Италия) – „Атлетико“ (Испания)

ПСВ (Нидерланды) – „Боруссия“ Дортмунд (Германия)

„Лацио“ (Италия) – „Бавария“ (Германия)

„Копенгаген“ (Дания) – „Манчестер Сити“ (Англия)

„РБ Лейпциг“ (Германия) – „Реал Мадрид“ (Испания)

Первые матчи 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные – 5, 6, 12 и 13 марта.

Финал Лиги чемпионов сезона-2023/2024 состоится 1 июня 2024 года на стадионе „Уэмбли“ в Лондоне.

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