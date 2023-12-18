Поддельные документы украинца, нарушение визовых правил и недопуск в страну 54 иностранцев - как прошли выходные на погранпункте в Нарве
В эти выходные атаки мигрантов на погранпункте в Нарве не было, ситуация была полностью под контролем. Но у украинца изъяли поддельные документы, двоих людей оштрафовали за нарушение визовых правил, а еще 54 иностранца по разным причинам не впустили в Эстонию.
В выходные на пограничном пункте Нарва-1 у гражданина Украины, выезжавшего из Эстонии, пограничники обнаружили полностью поддельные документы. Их изъяли. Мужчину выпустили в Россию.
В эти же дни пограничники уличили одного гражданина России и одного гражданина Грузии в нарушении визовых правил. Их оштрафовали, выдали предписание покинуть Эстонию и запретили въезд на территорию стран Шенгенского соглашения.
Пограничники не пустили в Эстонию 33 гражданина Молдовы, девять россиян, пятерых украинцев, троих граждан Израиля, двоих алжирцев и по одному гражданину Австралии и Турции. Чаще всего причина задержания - отсутствие соответствующих документов для въезда или неясные показания о цели своего путешествия, иногда в ходе беседы пограничники понимали, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцам был запрещен въезд в страну, и они были возвращены в Россию.
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