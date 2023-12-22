Специалист в области физики атмосферы: зима будет продолжительной и „сложной“

Третий год подряд зима наступает рано. В позапрошлом году снег выпал в последние дни ноября, в прошлом и в нынешнем году — уже в 20-х числах ноября. Началась длинная климатическая зима, хотя земля почти всюду оставалась голой. Устойчивым считается такой снежный покров, который непрерывно держится не менее 30 дней. Однако если в течение зимы наблюдаются два таких периода, зима начинается с началом первого и заканчивается вторым. Именно так случилось в прошлом году: в первый раз устойчивый снежный покров образовался в ноябре и декабре, второй раз — в феврале и марте.