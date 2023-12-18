Высших чиновников ждет рекордный скачок зарплат через четыре года

В начале декабря Рийгикогу принял поправку к закону, которая временно уменьшает индексацию зарплат высших чиновников наполовину. Например, зарплата министров в следующем году вырастет не на 776, а лишь на 388 евро.

Поскольку в будущем году прогнозируется замедление роста средней зарплаты и цен, то в 2025 году, по нынешним расчетам, им придется довольствоваться еще меньшей прибавкой к зарплате в размере 261 евро. Таким образом, к 2027 году к нынешней зарплате министра, составляющей 7070 евро в месяц, добавится лишь чуть более 1000 евро.

После этого временное правило половинной индексации перестанет действовать, и зарплата, например, премьер-министра, которая к 2027 году достигнет 9500 евро, была бы проиндексирована на 430 евро.

Однако в реальности все будет по-другому: зарплата премьер-министра вырастет сразу на 1835 евро, министров - на 1560 евро, а канцлеров министерств - на 1450 евро. Это произойдет потому, что в 2028 году высшим чиновникам компенсируют недополученную индексацию за предшествовавшие годы, когда их зарплаты индексировались лишь на половину обычной ставки.

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