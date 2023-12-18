Глава лыжной сборной, который повредил спину и боялся, что его парализует: это было очень страшно

Рано утром в субботу Рехмаа упал с необозначенного испытательного склона во время обычного лыжного теста. Из-за погодных условий зона торможения на тестовом склоне была обледенелой, а организаторы не обозначили конец зоны торможения ограждением. Зона торможения заканчивалась двухметровым обрывом, с которого Рехмаа случайно упал и повредил позвонок в позвоночнике.

Поздно вечером в субботу Эстонский лыжный союз сообщила, что, по словам врачей, операция, проведенная на Рехмаа, прошла успешно.

По словам Рехмаа, он уже может ходить и чувствует себя неплохо. „В субботу было очень плохо, но сегодня я чувствую себя намного лучше. Я уже немного погулял по коридорам больницы“, - сказал Рехмаа в воскресенье финской национальной радиостанции.

Однако после инцидента его ждал и худший сценарий – паралич. „Я помню о произошедшем вплоть до секунды, даже если не хочу это вспоминать. Я сразу же попробовал проверить, смогу ли я пошевелить ногами, и я смог. Все было довольно страшно, но в итоге мне очень повезло“, - сказал Рехмаа, который не хочет винить в произошедшем организаторов этапа КМ в Тронхейме.

Рехмаа пока не может сказать, когда он вернется в Эстонию и сможет возобновить тренерскую деятельность.

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