Глава лыжной сборной, который повредил спину и боялся, что его парализует: это было очень страшно
Руководитель сборной Эстонии по лыжным гонкам Айвар Рехемаа, который неудачно упал в норвежском Тронхейме, все еще находится под наблюдением врачей, но уже чувствует себя лучше.
Рано утром в субботу Рехмаа упал с необозначенного испытательного склона во время обычного лыжного теста. Из-за погодных условий зона торможения на тестовом склоне была обледенелой, а организаторы не обозначили конец зоны торможения ограждением. Зона торможения заканчивалась двухметровым обрывом, с которого Рехмаа случайно упал и повредил позвонок в позвоночнике.
Поздно вечером в субботу Эстонский лыжный союз сообщила, что, по словам врачей, операция, проведенная на Рехмаа, прошла успешно.
По словам Рехмаа, он уже может ходить и чувствует себя неплохо. „В субботу было очень плохо, но сегодня я чувствую себя намного лучше. Я уже немного погулял по коридорам больницы“, - сказал Рехмаа в воскресенье финской национальной радиостанции.
Однако после инцидента его ждал и худший сценарий – паралич. „Я помню о произошедшем вплоть до секунды, даже если не хочу это вспоминать. Я сразу же попробовал проверить, смогу ли я пошевелить ногами, и я смог. Все было довольно страшно, но в итоге мне очень повезло“, - сказал Рехмаа, который не хочет винить в произошедшем организаторов этапа КМ в Тронхейме.
Рехмаа пока не может сказать, когда он вернется в Эстонию и сможет возобновить тренерскую деятельность.
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