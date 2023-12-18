18.12.2023, 08:19
В России на соревнованиях по боксу умер 14-летний подросток(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
14-летний боксер умер после поединка на турнире в Первоуральске.
Инцидент произошел в Первоуральске (Свердловская область) на турнире по боксу. 14-летний боксер пропустил серию ударов, после чего судья остановил поединок и объявил технический нокаут.
Затем спортсмен не смог устоять на ногах, оказавшись на канвасе. Спустя некоторое время он потерял сознание и умер в машине скорой помощи.
„Это большое горе. Выражаем соболезнования родным и близким. Федерация бокса России разбирается в обстоятельствах произошедшего. Мы окажем всю необходимую помощь и поддержку“, – сказано в заявлении Федерации бокса России.
Источник: Sports.ru
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