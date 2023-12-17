В Лаппеенранта прошел митинг против закрытия границ c Россией

По оценкам корреспондента Yle, на митинге собралось около 50-60 демонстрантов. В основном это были россияне, которые живут в Финляндии и являются держателями паспортов двух стран.

– Зачем я пришла сюда? Потому что закрытие границ – это плохо. У меня в России осталась сестра. Как она ко мне приедет? Отец моего сына тоже там живет. Эта ситуация не нормальная, – заявила Маржан Какимова.

Женщина полагает, что Финляндия и НАТО также виноваты в сложившейся ситуации. Она напомнила, что просители убежища прибывали и раньше, однако это не вызвало таких жестких мер.

Еще один противник закрытия границ – это Владимир Иванов, который своими глазами видел, как мигранты прибывают в Финляндию. По его словам, велосипедисты едут к границе, а потом выкидывают свои паспорта, чтобы попросить убежища в Финляндии.

– Половина моей семьи живет в Петербурге – это сын и внучки. А другая половина нашей семьи живет тут – это я, жена и дочка. Сложно комментировать [решение властей]. Люди сюда едут без документов, чтобы попросить убежище, – рассказал Владимир Иванов.

Перед ратушей состоялась и другая демонстрация, которую устроили финны и украинцы. Их было около 10. Своей акцией они хотели напомнить причины, почему Финляндия вынуждена была закрыть КПП на границе. Демонстранты заявили, что причина кроется в действиях российской стороны и политике Владимира Путина.

– На той демонстрации [против закрытия границ] не называют истинную причину, почему это произошло. Первопричина проблем на границе и с беженцами – это война в Украине и то, что российские власти способствуют этой незаконной миграции, – заявил Маури Киннунен.

Он посетовал, что некоторые противники закрытия границ винят в произошедшем Финляндию, тогда как, по мнению Киннунена, причину стоит искать в России.

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