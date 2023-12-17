ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (662-й день) | Россияне уводят военные корабли из Крыма в Абхазию из-за украинских ударов

Издание „Страна“ публикует фотографии последствий атаки дронов на Херсонскую область. Когда именно она произошла, не уточняется.

Под обстрелы попали жилые кварталы, административное здание, учебное заведение, предприятие и парк в Херсоне. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет, добавил Прокудин.

Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин заявил, что за прошедшие сутки российские войска совершили 96 обстрелов региона, выпустив 577 снарядов из минометов, артиллерии, „Градов“, танков, авиации и дронов.

За прошедшие сутки ВСУ нанесли удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ. Подразделения украинских ракетных войск поразили семь районов сосредоточения личного состава и военной техники, пункт управления, два средства ПВО, 13 артиллерийских средств, два состава боеприпасов.

На херсонском управлении Силы обороны Украины удерживают занятые позиции на левом берегу Днепра;

На мелитопольском направлении ВСУ продолжают наносить российским войска урон в живой силе и технике;

На авдеевском направлении украинские войска продолжают сдерживать российскую армию, которая пытается окружить Авдеевку;

ВСУ отразили 12 атак российских войск вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Украинские силы продолжают наносить российской армии урон в живой силе и технике на этом направлении;

На купянском направлении украинские военные отбили 14 атак армии РФ возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области;

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей;

Российские войска нанесли четыре ракетных удара и 72 авиационных удара, а также совершили 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;

Брифинг Минобороны РФ. Главное:

На купянском направлении ВС РФ отразили девять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области;

Российская армия отразила атаку бригады нацгвардии Украины юго-восточнее населенного пункта Кузьмино в Луганской области; нанесено поражение живой силе и технике 67-й и 109-й механизированных бригад ВСУ в районах Серебрянского лесничества и населенного пункта Розовка;

На донецком направлении ВС РФ отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ; нанесено поражение живой силе и техники 30-й, 67-й механизированных, 57-й мотопехотной, 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой бригад и 112-й бригады теробороны ВСУ в Донецкой области;

На запорожском направлении российская армия нанесла поражение живой силе и технике 65-й, 33-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино и Пятихатки Запорожской области;

ВС РФ уничтожили командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ;

Силы ПВО в течение суток сбили два украинских самолета МиГ-29 и один Су-25 в Николаевской и Донецкой областях;

За сутки уничтожен 91 украинских беспилотник.

„РБК-Украина“: военный аэродром в Ростовской области попал под атаку беспилотников

Украинские беспилотники атаковали военный аэродром в городе Морозовске Ростовской области. Об этом сообщает „РБК-Украина“ со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.

„То, что говорят российские медиа о том, что якобы все дроны были сбиты, не соответствует действительности. Было по меньшей мере прямое попадание в военный аэродром. Есть разрушения. Другие последствия уточняются“, — утверждает собеседник агентства.

Российская сторона не подтверждала попадания по аэродрому.

О том, что беспилотники пытались атаковать местный военный аэродром, писал телеграм-канал Astra. Канал отмечал, что на аэродроме дислоцированы бомбардировщики Су-24, Су-24М и Су-34.