ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (622-й день) | Россияне уводят военные корабли из Крыма в Абхазию из-за украинских ударов
Читайте главные новости вокруг военного конфликта между Россией и Украиной на 662-й день войны.
Cводка Генштаба ВСУ. Главное:
За прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений;
Российские войска нанесли четыре ракетных удара и 72 авиационных удара, а также совершили 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;
Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей;
На купянском направлении украинские военные отбили 14 атак армии РФ возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области;
ВСУ отразили 12 атак российских войск вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Украинские силы продолжают наносить российской армии урон в живой силе и технике на этом направлении;
На авдеевском направлении украинские войска продолжают сдерживать российскую армию, которая пытается окружить Авдеевку;
На мелитопольском направлении ВСУ продолжают наносить российским войска урон в живой силе и технике;
На херсонском управлении Силы обороны Украины удерживают занятые позиции на левом берегу Днепра;
За прошедшие сутки ВСУ нанесли удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ. Подразделения украинских ракетных войск поразили семь районов сосредоточения личного состава и военной техники, пункт управления, два средства ПВО, 13 артиллерийских средств, два состава боеприпасов.
За прошедшие сутки российские войска совершили 96 обстрелов Херсонской областной
Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин заявил, что за прошедшие сутки российские войска совершили 96 обстрелов региона, выпустив 577 снарядов из минометов, артиллерии, „Градов“, танков, авиации и дронов.
Под обстрелы попали жилые кварталы, административное здание, учебное заведение, предприятие и парк в Херсоне. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет, добавил Прокудин.
Издание „Страна“ публикует фотографии последствий атаки дронов на Херсонскую область. Когда именно она произошла, не уточняется.
Брифинг Минобороны РФ. Главное:
На купянском направлении ВС РФ отразили девять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области;
Российская армия отразила атаку бригады нацгвардии Украины юго-восточнее населенного пункта Кузьмино в Луганской области; нанесено поражение живой силе и технике 67-й и 109-й механизированных бригад ВСУ в районах Серебрянского лесничества и населенного пункта Розовка;
На донецком направлении ВС РФ отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ; нанесено поражение живой силе и техники 30-й, 67-й механизированных, 57-й мотопехотной, 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой бригад и 112-й бригады теробороны ВСУ в Донецкой области;
На запорожском направлении российская армия нанесла поражение живой силе и технике 65-й, 33-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино и Пятихатки Запорожской области;
ВС РФ уничтожили командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ;
Силы ПВО в течение суток сбили два украинских самолета МиГ-29 и один Су-25 в Николаевской и Донецкой областях;
За сутки уничтожен 91 украинских беспилотник.
„РБК-Украина“: военный аэродром в Ростовской области попал под атаку беспилотников
Украинские беспилотники атаковали военный аэродром в городе Морозовске Ростовской области. Об этом сообщает „РБК-Украина“ со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.
„То, что говорят российские медиа о том, что якобы все дроны были сбиты, не соответствует действительности. Было по меньшей мере прямое попадание в военный аэродром. Есть разрушения. Другие последствия уточняются“, — утверждает собеседник агентства.
Российская сторона не подтверждала попадания по аэродрому.
О том, что беспилотники пытались атаковать местный военный аэродром, писал телеграм-канал Astra. Канал отмечал, что на аэродроме дислоцированы бомбардировщики Су-24, Су-24М и Су-34.
Губернатор Белгородской области Василий Голубев сообщал, что силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа в Ростовской области. По его словам, большая часть дронов „была уничтожена“.
В Одесской области в результате падения обломков дрона погиб сын украинского ученого
Издание „Думская“ пишет, что погибший — 54-летний Дмитрий Иваница, сын украинского ученого-микробиолога, профессора и проректора Одесского национального университета имени Мечникова Владимира Иваницы.
По данным издания, сбитый дрон пробил крышу здания и взорвался в доме, в котором жил Дмитрий. „Думская“ отмечает, что Дмитрий Иваница также был работником университета.
Власти Одесской области сообщали, что ночью 17 декабря силы ПВО сбили девять дронов-камикадзе. Из-за падения обломков возникли пожары в частных жилых домах.
Украина: в результате атаки беспилотников поражена техника на аэродроме в Ростовской области
„Украинская правда“ со ссылкой на источник в силовых структурах утверждает, что в результате атаки беспилотников „существенно“ поражена техника на аэродроме в Ростовской области. Источник издания назвал это „спецоперацией“ СБУ и ВСУ.
Подтверждения этой информации нет.
Российский провоенный телеграм-канал „Рыбарь“ писал, ссылаясь на опубликованные в соцсетях фотографии, что осколки одного из дронов „немного посекли как минимум один борт“.
Буданов назвал численность украинской армии
Буданов назвал численность украинской армии и заявил, что принудительная мобилизация для поддержания этого количества будет продолжена.
„От мобилизации невозможно уйти. Сейчас в Силах обороны Украины 1,1 млн. человек. Никакой рекрутинг такие объемы покрыть не может „, - заявил он на дискуссионной панели „2024: вызовы и перспективы“.
„У нас нет столько людей, желающих делать что угодно. Я уже не говорю о том, чтобы воевать, а это текущее. Будут потери и это количество нужно держать постоянно“, - добавил глава ГУР.
ISW: россияне уводят военные корабли из Крыма в Абхазию из-за украинских ударов
Украинские удары по объектам Черноморского флота изменили схему действий российских ВМС, заставили российские силы переместить некоторые корабли Черноморского флота из своей главной базы в оккупированном Севастополе, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в сводке от 17 декабря.
Летом и осенью 2023 года украинские войска начали успешную кампанию упреждающего удара по российскому ЧФ, целью которой было сорвать попытки России установить фактическую блокаду украинских портов и подорвать способность ЧФ проводить военно-морские операции в Черном море.
В результате Черноморский флот России переводит военно-морские силы из Крыма и расширяет небольшой порт в абхазской Очамчире, сообщает ISW, ссылаясь на спутниковые съемки.