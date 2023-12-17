Селевко и 13-летняя Гойдина — новые чемпионы Эстонии по фигурному катанию

В женском одиночном катании победу одержала 13-летняя Элина Гойдина, набравшая после двух программ 166.77 баллов. Второе место заняла Натали Лангербаур (157.26), а Кристина Лисовская, которая занимала первое место после короткой программы, заняла третье место (156.46).

В мужском одиночном катании чемпионом Эстонии второй год подряд стал Михаил Селевко (237.11 балла). Второе место занял Александр Селевко (235.99), а третье место у Арлета Леванди (219.53).

Элина Гойдина и Михаил Селевко тренируются под руководством Ирины Кононовой.

Кроме того, в воскресенье на лед вышла и единственная эстонская танцевальная пара Марко Евгений Гайдаенко и Солен Мазинг, заработавшие в произвольной программе 104,10 балла. В общей сложности они набрали 170,43 балла.

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