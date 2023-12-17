Любовь Соболь прокомментировала информацию о якобы самоубийстве Навального

„Александр Невзоров любит безответственный хайп, также как и Соловей. Что-то сказать, чтобы была цитируемость, чтобы его все обсуждали, чтобы все опровергали вокруг его любимой персоны, — сказала Соболь. — Такие заявления выпускать может только подонок. Невзоров является таким человеком. Доверять этой информации не стоит. Потому что если бы такая информация была, она явно бы утекла не через Невзорова. У него нет никаких источников в России, тем более в системе федеральной службы наказания. И быть не может по определению“.

Также политик прокомментировала ситуация с Навальным в целом. „Сейчас очень много вбросов. Какие-то мы даже проверяли, но никакой из них не подтвердился, — сказал Соболь. — Я призываю не верить никакой информации, которая проистекает из анонимных телеграм-каналов и от людей, которые периодически сливают какую-то дезинформацию. Ориентируйтесь на социальные сети команды Навального: проверенная информации будет в первую очередь появляться там. К сожалению, порадовать я вас ничем не могу, потому что действительно все очень плохо. Что происходит с Алексеем — неизвестно. Можно предполагать самые худшие вещи. Мы не знаем. Сейчас адвокаты на местах пытаются отыскать, в какой колонии или СИЗО Навальный сейчас находится“.