Любовь Соболь прокомментировала информацию о якобы самоубийстве Навального
Политик и соратница российского оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь в интервью „И Грянул Грэм“ жестко прокомментировала информацию журналиста Александра Невзорова о якобы самоубийстве Навального. „Невзорову доверять ему нельзя. Это подонок, который делает хайп на чужом горе, доверять ему нельзя“.
„Александр Невзоров любит безответственный хайп, также как и Соловей. Что-то сказать, чтобы была цитируемость, чтобы его все обсуждали, чтобы все опровергали вокруг его любимой персоны, — сказала Соболь. — Такие заявления выпускать может только подонок. Невзоров является таким человеком. Доверять этой информации не стоит. Потому что если бы такая информация была, она явно бы утекла не через Невзорова. У него нет никаких источников в России, тем более в системе федеральной службы наказания. И быть не может по определению“.
Также политик прокомментировала ситуация с Навальным в целом. „Сейчас очень много вбросов. Какие-то мы даже проверяли, но никакой из них не подтвердился, — сказал Соболь. — Я призываю не верить никакой информации, которая проистекает из анонимных телеграм-каналов и от людей, которые периодически сливают какую-то дезинформацию. Ориентируйтесь на социальные сети команды Навального: проверенная информации будет в первую очередь появляться там. К сожалению, порадовать я вас ничем не могу, потому что действительно все очень плохо. Что происходит с Алексеем — неизвестно. Можно предполагать самые худшие вещи. Мы не знаем. Сейчас адвокаты на местах пытаются отыскать, в какой колонии или СИЗО Навальный сейчас находится“.
Напомним, 8 декабря соратники оппозиционера Алексея Навального сообщили, что с политиком пропала связь — о нем ничего не известно почти неделю. По последним данным, которые есть у соратников оппозиционера, Навальному стало плохо в камере, ему поставили капельницу. Руслан Шаведдинов и Кира Ярмыш отметили, что политика лишают еды, держали в карцере без вентиляции и свели время прогулок к минимуму. Возможно, что у Навального был голодный обморок. Ярмыш также утверждает, что на этой неделе от оппозиционера не приходили письма, а отправленные ему письма не доставлены. 8 декабря Навального не подключили по видеосвязи к заседанию суда. Сотрудники колонии во Владимирской области, где отбывает наказание Навальный, рассказали о проблемах с электричеством. 6 и 7 декабря к Навальному не пустили адвокатов.
По поводу жизни и здоровья Навального беспокоятся и в Эстонии. На пикет к посольству РФ в Эстонии 11 декабря вышли те, кто волнуется за судьбу Алексея Навального и Алексея Горинова.
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