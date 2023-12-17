17.12.2023, 14:28
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В волости Раэ пьяный водитель взлетел на сугроб и врезался в дерево
Сегодня в 13:05 в волости Раэ произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пьяный водитель.
Старший патрульной смены Ида-Харьюского отделения полиции Керт-Хендрик Сюлла сообщил Delfi, что в 13:05 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на шоссе Юри-Арукюла автомобиль Volkswagen вылетел с дороги и врезался в дерево. 61-летнего мужчину, управлявшего автомобилем, доставили в больницу на обследование.
Было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, против него будет возбуждено уголовное дело.
Повезло, что в результате аварии больше никто не пострадал, заметил Сюлла.
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