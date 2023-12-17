Путин пригрозил Финляндии проблемами из-за ее вступления в НАТО

Это стало его реакцией на недавние слова американского президента Джо Байдена о том, что в случае нанесения поражения Украине Россия может напасть на одну из стран НАТО. Путин назвал эти слова „полной чушью“, добавив, что и Байден, по его мнению, тоже это понимает, пишет DW.

„У России нет никакого интереса, ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со странами НАТО“, - сказал Путин. По его утверждению, Россия „заинтересована в развитии отношений“ со странами НАТО. При этом саму организацию он назвал „задним двором“ США.

Также Путин заявил, что у России не было никаких проблем с Финляндией до того, как эту страну „затащили в НАТО“, пишет Медуза.

„У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе территориального характера в середине XX века давно решены“, — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе „Москва. Кремль. Путин“ на телеканале „Россия-1“ (здесь и далее цитаты по „Интерфаксу“).

„Проблем не было. Теперь будут. Потому что мы будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо, чушь какая-то просто“, — заявил президент РФ.

Байден упомянул о риске нападения РФ на одну из стран НАТО в речи Конгрессу

Президент США выдвинул предположение о том, что в будущем РФ может напасть на союзников по НАТО 6 декабря в выступлении, посвященном поддержке Украины. Байден обратился к Конгрессу с просьбой одобрить запрос администрации президента на продолжение помощи вынуждено воюющей с Россией стране. Глава Белого дома подчеркнул, что если Путин продолжит продвижение, то после Украины „атакует союзников по НАТО“. „Мы, как член НАТО, обязались защищать каждый дюйм территории НАТО. Тогда мы получим то, к чему мы не стремимся и чего у нас нет сегодня: американские войска, сражающиеся с российскими войсками“, - заявил тогда Байден.