ВИДЕО | Отбор на Олимпийские игры-2026: сборная Эстонии по хоккею обыграла Исландию и вышла в следующий раунд
В воскресенье, 17 декабря, мужская сборная Эстонии по хоккею (28-е место в Мировом рейтинге IIHF) в рамках турнира второго отборочного раунда к Олимпийским играм 2026 года обыграла в последнем туре сборную Исландии (34-е место) со счетом 6:0 и вышла в третий отборочный раунд.
Эстония активно начала первый период и через десять минут выигрывала со счетом 3:0. Две шайбы забросил Аррак и одну Федорович.
В начале второго периода Лахесалу забросил четвертую шайбу, а спустя восемь минут Аррак реализовал большинство и довел счет до разгромного.
На 5-й минуте третьего периода Аррак оформил покер в ворота сборной Исландии.
В стартовом матче турнира Эстония разгромила Болгарию со счетом 21:0. Во втором матче Эстония обыграла ЮАР со счетом 9:2.
Турнирная таблица:
После трех туров Эстония набрала 9 очков и заняла первое место в группе К, которое выводит эстонскую сборную в третий отборочный раунд, матчи которого состоятся в феврале 2024 года.
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