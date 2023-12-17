ВИДЕО | Отбор на Олимпийские игры-2026: сборная Эстонии по хоккею обыграла Исландию и вышла в следующий раунд

Эстония активно начала первый период и через десять минут выигрывала со счетом 3:0. Две шайбы забросил Аррак и одну Федорович.

В начале второго периода Лахесалу забросил четвертую шайбу, а спустя восемь минут Аррак реализовал большинство и довел счет до разгромного.

На 5-й минуте третьего периода Аррак оформил покер в ворота сборной Исландии.

В стартовом матче турнира Эстония разгромила Болгарию со счетом 21:0. Во втором матче Эстония обыграла ЮАР со счетом 9:2.

Турнирная таблица:

После трех туров Эстония набрала 9 очков и заняла первое место в группе К, которое выводит эстонскую сборную в третий отборочный раунд, матчи которого состоятся в феврале 2024 года.

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