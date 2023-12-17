СЕЙЧАС в ПРЯМОМ ЭФИРЕ | Отбор на Олимпийские игры-2026: сборная Эстонии по хоккею обыгрывает Исландию (6:0)
Сегодня мужская сборная Эстонии по хоккею (28-е место в Мировом рейтинге IIHF) в рамках турнира второго отборочного раунда к Олимпийским играм 2026 года сыграет со сборной Исландии (34-е место). Начало матча в 19:00.
Эстония активно начала первый период и через десять минут выигрывала со счетом 3:0. Две шайбы забросил Аррак и одну Федорович.
В начале второго периода Лахесалу забросил четвертую шайбу, а спустя восемь минут Аррак реализовал большинство и довел счет до разгромного.
На 5-й минуте третьего периода Аррак оформил покер в ворота сборной Исландии.
До матча:
Эстония начала свой путь в отборочном этапе с разгромной победы над сборной Болгарии (21:0), а во второй игре эстонские хоккеисты одержали уверенную победу над сборной ЮАР (9:2).
Сборная Исландии в первом матче отборочного турнира обыграла ЮАР со счетом 9:0, а во втором матче с трудом обыграла сборную Болгарии (4:3), забросив победную шайбу за 15 секунд до финальной сирены.
На минувшем чемпионате мира по хоккею (второй дивизион, группа А) сборная Исландии заняла последнее место и вылетела в группу В.
Турнирная таблица:
После двух туров Эстония с Исландией набрали по 6 очков и в сегодняшней встрече определится победитель группы, который выйдет в третий отборочный раунд, матчи которого состоятся в феврале 2024 года.
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