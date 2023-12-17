СЕГОДНЯ в ПРЯМОМ ЭФИРЕ | Отбор на Олимпийские игры-2026: сможет ли сборная Эстонии по хоккею выйти в следующий раунд?

Эстония начала свой путь в отборочном этапе с разгромной победы над сборной Болгарии (21:0), а во второй игре эстонские хоккеисты одержали уверенную победу над сборной ЮАР (9:2).

Сборная Исландии в первом матче отборочного турнира обыграла ЮАР со счетом 9:0, а во втором матче с трудом обыграла сборную Болгарии (4:3), забросив победную шайбу за 15 секунд до финальной сирены.

На минувшем чемпионате мира по хоккею (второй дивизион, группа А) сборная Исландии заняла последнее место и вылетела в группу В.

Турнирная таблица:

После двух туров Эстония с Исландией набрали по 6 очков и в сегодняшней встрече определится победитель группы, который выйдет в третий отборочный раунд, матчи которого состоятся в феврале 2024 года.

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