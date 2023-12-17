Нина Петрыкина, стремящаяся выступить на чемпионате мира: я сделаю все, чтобы с моей ногой ничего не случилось

„Сейчас я не могу опираться на ногу и ходить. Я буду в гипсе около трех недель, потом мне сделают еще один рентген и, возможно, я смогу начать ходить. Надеюсь, что быстро восстановлюсь, я уже хочу выйти на лед“, — сказала 19-летняя Петрыкина в интервью ERR.

Из-за сломанной ноги чемпионка Эстонии последних двух лет вынуждена пропустить стартующий 10 января в Каунасе чемпионат Европы по фигурному катанию, где она была бы одной из претенденток на медали в женском одиночном катании. Набрав рекордные 194 балла на этапе Гран-при в США, Петрыкина занимает третье место в европейском общем зачете.

„Я делаю все возможное, чтобы бы с ногой ничего не случилось. Например, тренирую мышцы живота, спины, я приседаю на одной ноге и быстро поднимаюсь и спускаюсь по лестнице на костылях. Все, что помогает мне, так сказать, поддерживать физическую форму, я делаю“, — говорит Петрыкина.

На последнем чемпионате мира Петрыкина заняла девятое место.

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