Эстония и США подписали соглашение об оборонном сотрудничестве
Вице-канцлер Министерства обороны по оборонной политике Туули Дунетон и помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Валландер подписали в Вашингтоне план сотрудничества Эстонии и США в сфере безопасности на 2024-2028 годы, пишет RusERR.
„В качестве подтверждения крепких союзнических отношений между Эстонией и США мы обновили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, в центре внимания которого находится военное присутствие США в Эстонии, вклад в развитие эстонской дивизии, сотрудничество в сфере киберзащиты и совместные закупки для развития возможностей стран Балтии“, — сказала Дунетон.
Соглашение также включает сотрудничество в учениях, в развитии необходимой инфраструктуры для приема союзных подразделений и в ряде других областей, представляющих взаимный интерес.
„В соглашении мы также подтвердили поддержку Украины до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. С этой целью мы продолжим сотрудничать с Министерством обороны США в обучении, оснащении, консультировании и оказании помощи Вооруженным силам Украины“, — добавила Дунетон.
Сотрудничество между Эстонией и США укрепляет независимую оборону Эстонии, оборонную позицию региона Балтийского моря и союзнические отношения НАТО.
Первое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Эстонией и США было подписано в 2019 году. США также подписали аналогичный план двустороннего сотрудничества с Латвией и Литвой.
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