Около полуночи без электричества оставались порядка 14 000 домохозяйств

В субботу ветер стал усиливаться, шел дождь. „Сломанные деревья под тяжестью снега в последние дни добавили много работы спасателям“, - сказал представитель Спасательного департамента Лехо Лемсалу отметив, что из-за тающего снега и его тяжести продолжают ломаться деревья, что приводит к обрыву линий электропередач.

По данным компания Elektrilevi, пик неисправностей наблюдался вчера вечером около 23:45 вечера, в это время без электричества находились 13 957 клиентов.

К сегодняшнему утру тысячи людей все еще без электричества.

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