Хенри Дрелл станет вторым баскетболистом из Эстонии, который сыграет в НБА

Последние два года 23-летний Дрелл, рост которого составляет 205 см, выступал за „Буллз“ в летней лиге НБА и в предсезонных играх этого года, но ему не находилось место в лучшей баскетбольной лиге мира.

В нынешнем сезоне G-Лиги Хенри Дрелл набирает в среднем 12,4 очка, совершает 6,8 подбора и отдает 2,5 передачи. Эстонский баскетболист станет одним из трех игроков, который подпишет с „Чикаго Буллз“ двухсторонний контракт, позволяющим ему выступать как в НБА, так и в G-Лиге. Игрок, подписавший этот контракт, заработает за сезон 559 782 доллара. Об этом в социальной сети сообщил американский баскетбольный журналист Шамс Чарания, основываясь на информации от агента Дрелла.

Для подписания контракта с Дреллом будет расторгнут контракт Джастина Льюиса, который в прошлом году был вынужден пропустить весь сезон из-за травмы колена, а в этом году сыграл лишь две игры.

Мартин Мюйрсепп - единственный эстонец, игравший в НБА. С 1996 по 1998 год он провел 83 матча в составе команд „Майами Хит“ и „Даллас Маверикс“.

Ведомые Майклом Джорданом, который в 90-е годы считался величайшим баскетболистом всех времен, „Быки“, выигравшие шесть чемпионатов НБА, в настоящее время занимают 12-е место в Восточной конференции НБА и имеют в своем активе 10 побед и 16 поражений. В команде по количеству сыгранных минут и набраных очков лидируют Зак Лавин, Никола Вучевич, Демар Дерозан и Коби Уайт.

Юкка Тойяла, главный тренер сборной Эстонии по баскетболу, был одним из первых, кто поздравил Дрелла с историческим шагом.

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