Почти 3000 автомашин успели пересечь границу РФ и Финляндии

С полуночи 14 декабря через таможенный пост МАПП „Торфяновка“ в Ленинградской области проследовало в оба направления 232 грузовых автомобиля (125 въехали в РФ, выехали - 107), свыше 1,6 тыс. легковых автомашин (865 и 750 соответственно), а также 40 автобусов (16 и 24 соответственно). Границу пересекли около 3,8 тыс. человек (1,8 тыс. въехали в Россию, более 1,9 тыс. выехали в Финляндию). Об этом российское агентство „Интерфакс“ сообщает в субботу, 16 декабря, ссылаясь на данные пресс-службы Северо-Западного таможенного управления РФ.

Кроме того, в пункте пропуска „Вяртсиля“ в Карелии таможенники оформили 24 грузовика (23 въехали в РФ, один въехал в Финляндию), свыше 1,1 тыс. легковых автомобилей (544 и 594 соответственно), более 1,7 тыс. человек (910 и 802 соответственно), указывается далее.

Все КПП закрыты до середины января

В ноябре Финляндия закрыла все восемь пограничных пассажирских переходов с Россией, в связи в организованным, по мнению Хельсинки, российской стороной массовым пропуском к границе страны мигрантов из третьих стран. Два перехода из восьми - „Ваалимаа“ и „Ниирала“ - 14 декабря были открыты, однако уже к концу дня МВД Финляндии сообщило об их закрытии с 21.00 15 декабря до 14 января 2024 года.

Такое решение финская сторона приняла после того, как зафиксировала прежнюю тревожную ситуацию с нелегалами на границе: российские пограничники по-прежнему беспрепятственно пропускают мигрантов через свои КПП - за два дня убежище в Финляндии запросили 380 человек. Большинство заявителей - граждане Сирии, Ирака и других ближневосточных стран. Финские власти полагают, что в будущем этот поток может усилиться.

Что намерены делать финские власти