ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (661-й день) | Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против России

В течение суток войска РФ нанесли три ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

Минобороны России сообщило о массированной атаке беспилотников на Крым. Ведомство заявило, что над полуостровом сбиты 32 дрона. Российские войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе. ВСУ утверждают, что сбили 30 дронов.

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Welt am Sonntag допустил возвращение обязательной службы в армии, которую отменили в стране в 2011 году. По его словам, этот вариант рассматривается наряду с другими возможностями реформы бундесвера.

Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против России перед саммитом ЕС и не сняла своих возражений, сообщил брюссельский портал „EUobserver“.Он подтвердил информацию, что в обмен на поддержку 12-го пакета Австрия продолжает требовать от Киева исключить банковскую группу Raiffeisen из украинского списка „спонсоров войны“. Ранее Венгрия аналогичным образом добилась исключения из этого списка своего банка OTP.

Британская разведка: кибератака на „Киевстар“ — самая масштабная с начала российского вторжения. Крупнейший оператор мобильной связи в Украине „Киевстар“ 12 декабря подвергся самой масштабной с начала российского вторжения кибератаке, последствия которой удалось устранить только через двое суток. Об этом пишет в субботу британская разведка.

Трое детей, вывезенных из Украины во время войны, воссоединились с семьями. Об этом рассказали глава офиса президента Украины Андрей Ермак и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По их словам, добиться возвращения детей в семьи удалось при посредничестве Катара.