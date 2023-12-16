Самовыдвижение Путина поддержали единогласно: под крики „ура!“ и гимн России от Шамана

Самовыдвижение Путина поддержали единогласно. Собрание инициативной группы избирателей прошло в концертном зале „Зарядье“ в Москве. После голосования за выдвижение Путина кандидатом в президенты певец Shaman исполнил гимн России, передают „Ведомости“. Заседание группы избирателей на этом завершилось. По его итогам составят протокол, который направят в ЦИК для регистрации инициативной группы. Это позволит начать сбор подписей в поддержку Путина.